Parlamento vietnamita aprueba leyes relacionadas con los impuestos y la prevención del despilfarro

Hanoi (VNA)- Con la mayoría de votos a favor, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley de Gestión Tributaria (modificada), la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas (modificada) y la Ley de Ahorro y Prevención del Despilfarro.

La Ley de Gestión Tributaria (modificada) consta de 9 capítulos y 53 artículos, y ha sido diseñada para institucionalizar las políticas del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno en cuanto a la reforma institucional, la transformación digital y la modernización de la gestión tributaria.

La normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2026, aunque las disposiciones sobre los negocios familiares y las facturas electrónicas se aplicarán desde el 1 de enero de 2026.

Un aspecto novedoso es la gestión tributaria del comercio electrónico, donde las plataformas de venta deberán recaudar impuestos en lugar de los vendedores, con el objetivo de evitar la evasión fiscal en la era digital.

La ley también cambia el sistema de gestión de los impuestos de los negocios familiares, pasando de un sistema de impuestos forfait a uno basado en los ingresos reales, y permitirá la creación automática de declaraciones fiscales a partir de los datos de las facturas electrónicas.

Además, amplía los casos de suspensión de la salida del país para prevenir la evasión fiscal y establece un mecanismo para resolver las deudas fiscales "virtuales" que no han podido cobrarse durante más de 10 años.

Mientras, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas (modificada) incluye varios cambios, siendo uno de los más importantes el aumento de las exenciones fiscales para los contribuyentes.

El nuevo límite de exención se eleva a 15,5 millones de VND (un dólar equivalente a 26 mil VND) al mes para el contribuyente, y 6,2 millones de VND al mes por cada dependiente. Estos umbrales serán ajustados en el futuro según las fluctuaciones de los precios y los ingresos.

La ley también ajusta la tabla de impuestos progresivos, reduciendo la carga fiscal para los trabajadores con salarios medios, y aumenta el umbral de ingresos no sujetos a impuestos para los negocios familiares de 100 millones a 500 millones de VND al año. Un aspecto destacado es la imposición de un impuesto del 0,1% sobre los ingresos generados por la venta de oro físico.

Además, se eximirán de impuestos a diversos grupos, como trabajadores nocturnos, profesionales de alta tecnología, y personas que obtengan ingresos por la venta de créditos de carbono o bonos verdes.

La Ley de Ahorro y Prevención del Despilfarro cambia el título de la ley anterior, "Prácticas de Ahorro y Prevención del Despilfarro", a "Ahorro y Prevención del Despilfarro", para reflejar su carácter urgente e imperativo de estas tareas.

La ley establece claramente el ámbito de aplicación para el sector público y privado. En el sector público, las normas serán de cumplimiento obligatorio, mientras que en el sector privado se fomentará el ahorro. También se definen de manera clara los comportamientos de "ahorro" y "despilfarro", y se establecen medidas de protección para quienes denuncien prácticas de derroche.

Un punto clave es la introducción del "Día Nacional del Ahorro y la Prevención del Despilfarro", que se celebrará el 31 de mayo de cada año, con el fin de promover la cultura del ahorro en toda la sociedad. /.