Parlamento vietnamita aborda asuntos de personal y leyes clave

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam proseguirá hoy su décimo período de sesiones de la XV Legislatura con debates sobre asuntos de personal bajo su competencia.

En la sesión vespertina, los diputados discutirán dos importantes proyectos: la Ley de Población y la Ley de Prevención de Enfermedades.

El proyecto de Ley de Población tiene un amplio ámbito de modificación, que incluye: comunicación, movilización y educación sobre asuntos poblacionales; mantenimiento de la tasa de reemplazo generacional; reducción del desequilibrio de género al nacer; adaptación al envejecimiento de la población; mejora de la calidad demográfica; y las condiciones para asegurar el trabajo en este campo.

Entre tanto, el borrador de Ley de Prevención de Enfermedades consta de 6 capítulos y 41 artículos, e incorpora numerosos contenidos nuevos. Destacan la prevención y lucha contra enfermedades no transmisibles y factores de riesgo de enfermedad, la detección temprana y la gestión del tratamiento en la comunidad.

La iniciativa también incluye disposiciones sobre la prevención y el control de los trastornos de salud mental, así como los derechos y responsabilidades de las agencias, organizaciones e individuos en este campo.

En cuanto a la garantía nutricional, el proyecto establece principios relativos para la prevención de enfermedades en diversos grupos, como mujeres embarazadas, madres lactantes, niños menores de 24 meses, estudiantes, trabajadores y personas mayores.

Finalmente, regula las condiciones de apoyo para la prevención de enfermedades, tales como: la investigación, la aplicación científica, la innovación, la transformación digital, los regímenes para el personal encargado de dicho trabajo, la capacitación de recursos humanos y la financiación para estas labores./.