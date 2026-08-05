Parlamento debate protección de derechos de trabajadores vietnamitas en el extranjero

Hanoi (VNA) - Los diputados de las Asamblea Nacional debatieron hoy las modificaciones de algunos artículos de la Ley sobre los trabajadores vietnamitas que laboran en el extranjero en virtud de contratos, en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA) En la sesión plenaria, se analizaron, además de la legislación mencionada arriba, la Ley sobre Mediación Comunitaria (modificada); la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Instituciones de Crédito; y las modificaciones de algunos artículos de las leyes de Publicaciones; de Arquitectura, y del Banco Estatal de Vietnam.



La enmienda de la Ley sobre los trabajadores vietnamitas que laboran en el extranjero en virtud de contratos tiene como objetivo perfeccionar el marco jurídico, fortalecer la descentralización y la delegación de competencias, impulsar la aplicación de la ciencia y la tecnología, acelerar la transformación digital y sustituir progresivamente el mecanismo de control previo por un sistema de supervisión posterior, al tiempo que corrige las limitaciones detectadas en la legislación vigente.



La propuesta se centra en modificar las disposiciones relativas a las competencias de la administración estatal, ampliar las atribuciones de los gobiernos locales, simplificar los procedimientos administrativos y los requisitos para el ejercicio de actividades empresariales, sustituir el régimen de autorización previa por un mecanismo de notificación en determinadas actividades.



Se enfoca también en perfeccionar el sistema de conceptos jurídicos y las normas sobre los actos prohibidos, reducir los plazos de tramitación, reforzar la gestión mediante plataformas electrónicas e incorporar nuevas disposiciones destinadas a mejorar la eficacia de la administración y garantizar los derechos e intereses legítimos de los trabajadores vietnamitas contratados para desempeñar labores en el extranjero.



Durante la sesión vespertina, la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de Ley que modifica y complementa el artículo 6 y el Anexo IV, relativo al catálogo de sectores y actividades empresariales sujetos a condiciones, de la Ley de Inversión; y la Ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley de Aduanas.



El proyecto de Ley de Aduanas (modificada) consta de cuatro artículos, entre ellos la modificación y complementación de 15 disposiciones con el fin de adecuarlas a las nuevas denominaciones de cargos, funciones y competencias establecidas tras la reorganización del aparato administrativo del Estado.



Asimismo, el proyecto incorpora disposiciones que facultan al Ministerio de Finanzas para reglamentar en detalle los procedimientos y la supervisión aduaneros aplicables a las mercancías exportadas e importadas a través de los servicios postales y de mensajería urgente.



También modifica el artículo 58 para establecer que las empresas operadoras de almacenes y terminales portuarias serán responsables de la destrucción de mercancías que representen un riesgo para el medioambiente cuando no sea posible identificar al propietario del medio de transporte, al operador del mismo o a la persona autorizada por el propietario.



La supervisión de dicho proceso de destrucción corresponderá a la autoridad aduanera./.