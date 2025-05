Parlamento debate cómo facilitar la adquisición y recuperación de la nacionalidad vietnamita

Hanoi (VNA) – En el marco del noveno período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) de la XV Legislatura, los legisladores escucharon hoy una propuesta y un informe de verificación sobre el proyecto de ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley de Nacionalidad Vietnamita.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

El objetivo es facilitar el proceso para que los extranjeros y los vietnamitas en el extranjero puedan adquirir o recuperar la ciudadanía vietnamita.

Al presentar la propuesta, el ministro de Justicia, Nguyen Hai Ninh, explicó que esta iniciativa busca institucionalizar las directrices y políticas del Partido, tales como la Resolución No. 36-NQ/TW del Buró Político del 26 de marzo de 2004; la Directiva No. 45-CT/TW del Comité Central del 19 de mayo de 2015; y la Conclusión No. 12-KL/TW del 12 de agosto de 2021 sobre la comunidad vietnamita en el exterior.

La propuesta también apunta a consolidar la gran unidad nacional, promover la reconciliación y armonía entre todos los sectores de la sociedad con motivo del 50 aniversario de la liberación del sur y la reunificación del país, así como atraer talento calificado para el desarrollo nacional en esta nueva etapa.

El proyecto de ley contiene tres artículos y se centra en dos políticas clave: la flexibilización de los requisitos para adquirir la nacionalidad vietnamita en el caso de personas cuyos padres o abuelos sean ciudadanos vietnamitas, así como para inversores, científicos y expertos extranjeros; y la simplificación del proceso para recuperar la nacionalidad para quienes la hayan perdido.

En cuanto a los menores que soliciten la ciudadanía basándose en la nacionalidad de sus padres, si estos son ciudadanos vietnamitas, ya no se requerirá que el menor cumpla con la condición de “tener plena capacidad de ejercicio civil”.

Además, cualquier persona que haya perdido la nacionalidad vietnamita podrá presentar una solicitud para recuperarla y será considerada para su reincorporación.

El informe de verificación, presentado por Hoang Thanh Tung, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales de la AN, respalda la necesidad de aprobar esta ley que modifica y complementa ciertos artículos de la actual Ley de Nacionalidad Vietnamita.

Según Hoang Thanh Tung, el contenido del proyecto de ley está, en términos generales, alineado con las políticas y directrices del Partido. No obstante, consideró necesario precisar e institucionalizar plenamente el "mecanismo especial para la adquisición de la nacionalidad" establecido en la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político, con el fin de atraer y aprovechar mejor el conocimiento de destacados científicos y expertos vietnamitas residentes en el extranjero./.