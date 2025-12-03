Parlamento de Vietnam evalúa la implementación de resoluciones de supervisión temática e interpelaciones

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam discutió hoy un informe sobre la implementación de las resoluciones de supervisión temática y las interpelaciones de los miembros del Gobierno, los Presidentes del Tribunal Supremo Popular y de la Fiscalía Suprema Popular y el Auditor General del Estado.



El viceprimer ministro Le Thanh Long rinde cuenta ante la Asamblea Nacional de Vietnam. (Foto: VNA)

La sesión fue transmitida en vivo para que los votantes y el público pudieran seguirla.



Durante la sesión, los diputados examinaron y discutieron el informe sobre la implementación de 9 resoluciones de supervisión temática y 7 resoluciones de interpelación de las XIV y XV Legislaturas, que cubren 17 áreas clave.



El objetivo de esta supervisión es evaluar el desempeño del Gobierno, el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía Suprema Popular, la Auditoría Estatal, fortalecer la responsabilidad de los responsables de las agencias supervisadas, a la vez que garantizar la implementación rigurosa de las resoluciones de la Asamblea Nacional, mejorando así la eficiencia del trabajo.



Según el informe de verificación de los organismos de la Asamblea Nacional, la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión ha resumido los logros alcanzados, así como las limitaciones y deficiencias.



En este sentido, las leyes relacionadas con los sectores de construcción, transporte, bienes raíces, vivienda y planificación urbana han sido revisadas y mejoradas. Diversas soluciones han ayudado a superar dificultades y a fomentar el desarrollo sostenible del mercado inmobiliario y la vivienda social.



Además, los programas de desarrollo urbano se han implementado de manera vigorosa. Sin embargo, los problemas de congestión del tráfico, inundaciones y contaminación ambiental en las grandes ciudades aún no han sido resueltos de manera definitiva. El desarrollo de viviendas sociales avanza con lentitud y varios proyectos nacionales clave han experimentado demoras en su ejecución.



En cuanto a la reestructuración organizativa, este proceso se ha completado, garantizando su funcionamiento eficiente. No obstante, aún persisten dificultades en la asignación de personal, la implementación de políticas de seguridad social avanza lentamente y la tasa de desempleo juvenil sigue siendo alta.



En la sesión vespertina, la Asamblea Nacional votó y aprobó la Ley de Emergencia y escuchó la presentación y el informe de verificación sobre 5 temas importantes, que incluyen: la política de inversión en el Programa Nacional de Desarrollo Rural y la mejora de las regiones de pueblos étnicos minoritarios, el Proyecto de autopista Vinh - Thanh Thuy, el marco político para el desarrollo energético nacional, y las resoluciones que modifican y complementan ciertos aspectos relacionados con el desarrollo de las ciudades de Ho Chi Minh y Da Nang.



A continuación, la Asamblea Nacional discutirá estos temas en grupos./.