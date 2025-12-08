Parlamento de Vietnam debate una mayor descentralización para impulsar proyectos estratégicos en Hanoi

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam dedica la jornada del 8 de diciembre, en su décimo período de sesiones de la XV Legislatura, a analizar mecanismos y políticas especiales orientadas a ampliar la descentralización y fortalecer la capacidad de decisión de Hanoi, con el fin de acelerar grandes proyectos y destrabar obstáculos legales que frenan el desarrollo de la capital.

Durante la sesión matutina, los diputados escuchan los informes de presentación y verificación sobre una serie de temas relevantes, entre ellos el ajuste de la orientación de inversión del Aeropuerto Internacional Long Thanh, el proyecto de ley que modifica y añade artículos a la Ley del Impuesto al Valor Añadido; el proyecto de resolución que introduce mecanismos y políticas especiales para grandes proyectos en la capital, la segunda fase del presupuesto estatal de 2025 financiado con fondos no reembolsables, y la modificación de resoluciones destinadas a solucionar dificultades en proyectos y asuntos de tierras en Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Khanh Hoa.

A continuación, el Parlamento debatirá en el pleno los borradores de resoluciones que contemplan regímenes especiales para Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, así como la asignación suplementaria del presupuesto estatal de 2025.

Según el informe del Gobierno, la aprobación de una resolución que permita a Hanoi aplicar de forma piloto varios mecanismos y políticas especiales resulta necesaria y urgente para superar obstáculos jurídicos, atraer inversiones y crear avances significativos en el desarrollo. Estas medidas buscan impulsar el crecimiento económico de la capital hasta un promedio anual del 11% o más, acorde con la orientación de innovación en la gestión y una mayor descentralización de competencias.

El proyecto de resolución plantea simplificar procedimientos administrativos gracias a una delegación más amplia de competencias y a la integración simultánea de varios trámites. De este modo, la facultad de aprobar políticas de inversión en proyectos que actualmente requieren decisión de la Asamblea Nacional, el Gobierno o el Primer Ministro pasaría al Consejo Popular de la ciudad o al presidente del Comité Popular, con posibilidad de adoptar procedimientos abreviados propios.

En el área de planificación, se prevé la elaboración de un único Plan Maestro integrado para Hanoi que unifique todas las planificaciones vigentes. También se habilita la revisión de planes a través de procedimientos abreviados realizados en paralelo a la tramitación de inversiones, y la aprobación de planes detallados que puedan diferir de los planes de zonificación, incorporando posteriormente las actualizaciones necesarias.

Para enfrentar problemas urgentes como la congestión del tráfico, las inundaciones, la contaminación y el desorden urbano, el borrador prevé aplicar mecanismos de inversión pública de emergencia para proyectos destinados a resolver estos puntos críticos.

Al cierre de la sesión matutina, los diputados debatirán en grupos el proyecto de ley que modifica la Ley del Impuesto al Valor Añadido.

Por la tarde, el Parlamento escuchará los informes sobre mecanismos especiales para el proyecto de tren de alta velocidad Norte–Sur. Los diputados también debatirán la política energética nacional para el período 2026–2030, el proyecto del Aeropuerto Internacional de Gia Binh, la autopista Vinh–Thanh Thuy, así como las modificaciones a diversas resoluciones relacionadas con el Aeropuerto de Long Thanh y las medidas para eliminar obstáculos en proyectos de tierras en Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Khanh Hoa./.