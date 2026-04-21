Parlamento de Vietnam debate planes socioeconómicos y reformas fiscales para 2026-2030

En una sesión de la Asamblea Nacional. Foto: An Dang - VNA

Al continuar el programa del primer período de sesiones, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam debatirá esta mañana la evaluación complementaria de la implementación del plan de desarrollo socioeconómico y del presupuesto estatal en los primeros meses de este año, además del Plan de desarrollo socioeconómico para la etapa 2026-2030.

​También discutirá la práctica del ahorro y la lucha contra el despilfarro en 2025; así como el cumplimiento de los objetivos nacionales sobre igualdad de género en 2025. La sesión es transmitida en directo por radio y televisión para que la población pueda seguirla.

Por la tarde, la Asamblea Nacional debatirá en el pleno el Plan de inversión pública a mediano plazo para 2026-2030, el Plan financiero nacional quinquenal para el mismo período, el proyecto de endeudamiento y pago de la deuda pública, y la aprobación de la liquidación del presupuesto estatal de 2024.

Al final de la sesión vespertina, el Parlamento escuchará la presentación y el informe de verificación del proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de cuatro leyes tributarias, a saber, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el Impuesto Especial al Consumo.

El proyecto de ley tiene como objetivo apoyar a los hogares y a las personas dedicadas a actividades comerciales, así como a las empresas, especialmente las de pequeña escala, promoviendo la producción y los negocios; al tiempo que garantiza la equidad en la política tributaria entre estos sujetos y fomenta su transformación en empresas.

En consecuencia, no se establecen en la ley umbrales específicos de ingresos exentos del impuesto sobre la renta personal ni del impuesto al valor agregado para los hogares y negocios individuales, delegándose en el Gobierno su determinación detallada sobre la base de evaluaciones de impacto.

En cuanto al impuesto sobre la renta de las empresas, el proyecto añade disposiciones sobre los niveles de ingresos exentos y encarga al Gobierno su regulación específica conforme a la normativa vigente.

Por otro lado, con el fin de asegurar la coherencia de la política del impuesto especial al consumo con los objetivos de protección ambiental, desarrollo sostenible, reducción de la contaminación urbana y disminución de la dependencia de combustibles fósiles, el proyecto propone prorrogar hasta finales de 2030 la aplicación de incentivos fiscales para los automóviles de pasajeros de menos de 24 plazas propulsados por batería./.