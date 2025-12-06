Parlamento de Vietnam aprueba tres leyes clave y fortalece la digitalización judicial

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy tres leyes fundamentales: la Ley de Antecedentes Penales (modificada), la Ley de Ejecución Civil (enmendada) y la Ley de Peritaje Judicial (enmendada), con un amplio respaldo de los legisladores.

Digitalización en los certificados de antecedentes penales



La ley de Antecedentes Penales, aprobada con el 92,39% de los votos, busca simplificar trámites y modernizar la gestión judicial. Según el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, la norma refuerza la digitalización y reduce la necesidad de que los ciudadanos presenten certificados de manera física.

Panorama del evento. (Fuente: VNA)

Los certificados tipo 01 y 02 seguirán vigentes en formato papel o electrónico, con igual valor legal. La información también estará disponible en la aplicación VNeID, evitando que los ciudadanos deban solicitar nuevamente el documento. Los trámites se realizarán principalmente en línea, con un plazo de cinco días hábiles, mientras que solo extranjeros o personas sin identificación digital podrán realizar el proceso presencial o por correo.

Reformas en la ejecución civil



La Ley de Ejecución Civil (91,54% de aprobación) introduce cambios en la organización de los servicios, digitalización, facultades coercitivas y simplificación de procedimientos. La Asamblea Nacional reafirmó que las medidas coercitivas son potestad del Estado, y los ejecutores sólo podrán solicitar bloqueos precautorios de bienes, garantizando la seguridad jurídica y la protección de derechos fundamentales.

La norma también reduce plazos procesales, disminuyendo costos y tiempos, en línea con las reformas establecidas por la Resolución 27-NQ/TW.

Peritaje judicial más accesible y socializado



Con el 92,81% de aprobación, la Ley de Peritaje Judicial amplía la creación de oficinas de peritaje en sectores con alta demanda, siguiendo las directrices del Partido sobre la socialización del peritaje.

Áreas sensibles como ADN, documentos, tecnología digital y huellas podrán operar únicamente en procedimientos civiles y administrativos, mientras que los casos penales seguirán bajo control de organismos públicos. Otros sectores, como medio ambiente o ciencia y tecnología, aún no presentan suficiente demanda para expandir la creación de oficinas de peritaje./.