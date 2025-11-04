Parlamento de Vietnam analiza normas judiciales relacionadas con la administración local de dos niveles

Hanoi (VNA) – Los diputados vietnamitas tienen previsto debatir hoy numerosos proyectos de ley durante el décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en su XV Legislatura, centrando la atención en las medidas destinadas a armonizar las normas sobre las actividades judiciales con el modelo de administración local de dos niveles.

En concreto, se espera que el Parlamento escuche las propuestas e informes de verificación sobre el proyecto de Ley enmendada de Construcción; el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Geología y Minerales; el proyecto de Ley que modifica y complementa ciertas disposiciones de algunas leyes en los ámbitos de la agricultura y el medio ambiente; entre otros.

También se presentarán el proyecto de Ley enmendada de Ejecución de Sentencias Civiles; el proyecto de Ley enmendada de Peritaje Judicial; y el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Prevención y Lucha contra la Corrupción.

Posteriormente, los diputados debatirán en grupos el proyecto de Ley sobre Detención Temporal, Custodia y Restricción de Movimiento; el proyecto de Ley enmendada de Ejecución de Sentencias Penales; y el proyecto de Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Antecedentes Penales.

Según los informes del Gobierno, la aplicación de las leyes vigentes ha puesto de manifiesto diversas limitaciones, superposiciones o disposiciones que ya no se ajustan a las exigencias de la gestión estatal.

Por otro lado, en el contexto de la reorganización del aparato estatal y la aplicación del modelo de administración local de dos niveles conforme a las resoluciones del Comité Central del Partido Comunista, el Buró Político y la Asamblea Nacional, ya no existe una estructura administrativa a nivel de distrito dentro de las Fuerzas de Seguridad Pública Popular. Esto ha hecho necesario revisar y modificar las disposiciones jurídicas relacionadas con las responsabilidades y competencias de los organismos encargados de la ejecución de sentencias penales, la gestión de la detención temporal y la custodia, así como la gestión de los antecedentes penales.

En la sesión de la tarde, los legisladores debatirán en grupos los proyectos de documentos que se presentarán al XIV Congreso Nacional del Partido./.