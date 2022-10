Parlamento aprobará hoy designación de ministros de Transporte y Salud

Hanoi (VNA) La Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) aprobará en la sesión vespertina del segundo día de su cuarto período de sesiones de la XV Legislatura la designación de ministros de Transporte y Salud, además de realizar la elección del Auditor General Estatal mediante votación secreta.



Con anterioridad, en la sesión matutina, la AN respaldó la liberación de cargos del Ministro de Transporte para el período 2021-2026 de Nguyen Van The, según aspiraciones personales, y al Auditor General Estatal para el período 2021-2026 de Tran Sy Thanh, debido a su cambio de trabajo.



El primer ministro Pham Minh Chinh presentó al Parlamento la propuesta del nombramiento de los Ministros de Salud y Transporte para el período 2021-2026. Mientras el Comité Permanente de la Asamblea Nacional expuso la previsión del personal para elegir al Auditor General del Estado para el período 2021-2026.



Después de anunciar los resultados de nuevos ministros, la Asamblea Nacional votará para aprobar resoluciones sobre este contenido.



Durante la jornada de hoy, los legisladores también tienen previsto analizar un proyecto de la Resolución sobre la prueba piloto de la subasta de placas de automóviles; otro sobre el estatuto de limitaciones para las medidas disciplinarias contra funcionarios y empleados públicos y un informe sobre la prueba piloto de políticas y mecanismos específicos para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh.

La subasta piloto de placas de automóviles tiene por objetivo mejorar la eficiencia de la gestión estatal sobre la matrícula, así como la gestión de sus vehículos; al mismo tiempo que se aprovecha al máximo el fondo de matrículas como bienes públicos.



Además, el proyecto de la Ley sobre reformas y adiciones a varios artículos de la Ley de Radiofrecuencias, que había sido presentado al tercer período de sesiones, también será discutido en la jornada.



El cuarto período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV Legislatura está programado para llevarse a cabo durante 21 días y se clausurará el 15 de noviembre próximo./.