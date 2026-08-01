Países Bajos respalda integración de Vietnam en mercado financiero internacional

Ámsterdam (VNA) - René van Vlerken, director ejecutivo de la bolsa neerlandesa Euronext Amsterdam, expresó la disposición de la institución a apoyar a Vietnam en el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, la modernización de sus sistemas de negociación y su integración en el mercado financiero internacional, durante una reunión con el viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang.



El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Van Thang se reúne con René van Vlerken, director ejecutivo de la bolsa neerlandesa Euronext Amsterdam. (Foto: VNA)

En el encuentro, celebrado la víspera en Ámsterdam, los directivos de Euronext -la bolsa de valores más antigua del mundo- invitaron además al dirigente vietnamita a tocar la campana que marca el inicio de la sesión bursátil, como muestra del aprecio por las relaciones entre ambas partes.

Durante la reunión, Van Thang destacó los más de 400 años de historia de Euronext Amsterdam y presentó la estrategia de desarrollo de Vietnam para el período 2026-2030, centrada en las reformas institucionales, el desarrollo de infraestructuras estratégicas, la innovación, la transición ecológica y el fortalecimiento del capital humano, con el objetivo de mantener un crecimiento económico de dos dígitos.

Ante la creciente necesidad de movilizar recursos financieros a mediano y largo plazo, señaló que Vietnam impulsa el desarrollo de su mercado de capitales, la creación de un centro financiero internacional en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang, así como la modernización de su mercado bursátil.

El subjefe de Gobierno invitó a Euronext a apoyar el desarrollo del mercado de valores vietnamita y a facilitar la atracción de inversionistas europeos e internacionales.

Asimismo, solicitó cooperación para fortalecer las capacidades operativas del mercado financiero, especialmente en materia de infraestructura de negociación, sistemas de compensación y liquidación, así como para compartir experiencias en la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías destinadas a la gestión y supervisión del mercado.

También propuso que ambas partes exploren el desarrollo de nuevos productos financieros y mecanismos de cotización cruzada entre mercados, con el fin de estrechar los vínculos entre empresas e inversionistas vietnamitas y europeos.

Por su parte, René van Vlerken compartió la experiencia de Euronext en el desarrollo de plataformas modernas de negociación, nuevos productos financieros y gestión de infraestructuras para los mercados de capitales.

Posteriormente, durante una reunión con la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (AFM), Van Thang destacó la necesidad de modernizar la gestión y supervisión financiera de Vietnam conforme a estándares internacionales, en paralelo con el desarrollo del mercado de capitales, la transformación digital, la transición verde y la construcción de los centros financieros internacionales.

También propuso reforzar la cooperación en el intercambio de información, la capacitación y el intercambio de experiencias regulatorias en ámbitos como los criptoactivos, los valores tokenizados, las finanzas verdes y las aplicaciones de inteligencia artificial.

Los dirigentes de la AFM compartieron la experiencia de los Países Bajos en regulación y supervisión financiera, y subrayaron la importancia de garantizar la transparencia, proteger a los inversionistas y preservar la integridad del mercado.

Asimismo, destacaron que los organismos reguladores deben contar con marcos normativos estables, fortalecer la cooperación internacional y aplicar un modelo de supervisión flexible basado en el riesgo para responder a tendencias como la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Previamente, Van Thang sostuvo un encuentro con Olaf Gelhausen, director de operaciones globales del grupo APM Terminals, en el puerto de Róterdam.

El viceprimer ministro valoró la contribución de APM Terminals a proyectos portuarios estratégicos en Hai Phong y Da Nang, que fortalecen la capacidad marítima de Vietnam e incorporan estándares internacionales de gestión, automatización y sostenibilidad. También destacó la creciente demanda de inversiones en infraestructura portuaria y logística durante el período 2026-2030.

Por su parte, Olaf Gelhausen reafirmó que Vietnam constituye un mercado estratégico para APM Terminals en el Sudeste Asiático y expresó el interés del grupo en ampliar sus inversiones en infraestructura logística multimodal y en conexiones ferroviarias con los puertos.

Las reuniones contribuyeron a fortalecer la cooperación financiera y logística entre Vietnam y los Países Bajos, promoviendo el intercambio de experiencias, la conectividad de los mercados y nuevas iniciativas en el marco de la Asociación Integral entre ambos países./.