Países Bajos compartirá el modelo “Motor de Arena” para apoyar la sostenibilidad ambiental en Vietnam

Hanoi (VNA) – Los Países Bajos han expresado su compromiso de promover la aplicación de su tecnología del “Motor de Arena” y otras soluciones innovadoras en Vietnam, con el objetivo de apoyar su desarrollo económico mientras se protege el medio ambiente y se impulsa un crecimiento sostenible basado en la naturaleza.



El viceprimer ministro Tran Hong Ha recibe al embajador neerlandés en Vietnam, Kees van Baar. (Fuente: VNA)

Así lo señaló el embajador neerlandés en Vietnam, Kees van Baar, durante una reunión hoy en esta capital con el viceprimer ministro Tran Hong Ha.



Durante el encuentro, el vicepremier subrayó la sólida asociación estratégica a largo plazo entre ambas naciones en materia de cambio climático y gestión de recursos hídricos. También agradeció el continuo apoyo neerlandés a proyectos clave, especialmente en el delta del Mekong.



Ante la creciente demanda de arena para proyectos de infraestructura y desarrollo socioeconómico, Tran Hong Ha indicó que las empresas neerlandesas, gracias a su experiencia en tecnología para la explotación y procesamiento de arena marina, podrían colaborar con Vietnam para calcular los costos y establecer límites sostenibles de extracción en sus yacimientos marinos.



En este contexto, expresó su interés en que los Países Bajos compartan su modelo del “Motor de Arena”, una técnica que estudia cómo las olas, mareas y corrientes afectan la dinámica y morfología de las formaciones de arena costeras. Este enfoque permitiría a Vietnam aplicar soluciones simultáneamente orientadas a la protección ambiental y al desarrollo.



Además, el vicepremier propuso intensificar la cooperación bilateral en la gestión y planificación de los recursos hídricos. En particular, mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura de riego en la cuenca del río Rojo, con el fin de almacenar agua durante la estación seca, prevenir la intrusión salina y garantizar el suministro de agua dulce a las principales zonas urbanas del país.



Por su parte, el embajador Kees van Baar reafirmó que los Países Bajos trabajarán junto a diversas organizaciones internacionales para respaldar a Vietnam en la gestión sostenible del agua, la evaluación de impactos ambientales, el intercambio de conocimientos y experiencias, así como en el acceso a subvenciones y préstamos./.