Pacific Airlines y Vasco trasladarán vuelos a la terminal T3 del aeropuerto de Tan Son Nhat

Hanoi (VNA) –Pacific Airlines y Vasco reubicarán todos sus vuelos nacionales en la terminal T3 del Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh, a partir de las 4:00 horas del 19 de agosto, como parte del plan del Grupo Vietnam Airlines para consolidar sus operaciones en la nueva terminal.



La terminal T3 del Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente: VNA)



El traslado sigue al movimiento de Vietnam Airlines del 19 de abril de 2025, cuando comenzó a operar servicios nacionales en la moderna terminal. Con esta nueva fase, todos los vuelos de Pacific Airlines y Vasco, junto con las rutas restantes de Vietnam Airlines que conectan Ciudad Ho Chi Minh con Con Dao, Rach Gia y Ca Mau, partirán ahora desde la terminal T3.



Reunir todas las operaciones nacionales bajo un mismo techo se espera que agilice los procedimientos, mejore la eficiencia y ofrezca una experiencia de viaje más fluida.



En la terminal T3, Vietnam Airlines atenderá a los pasajeros en los mostradores de facturación 56–109, Pacific Airlines en los mostradores 11–18, y Vasco, junto con los vuelos de Vietnam Airlines hacia Con Dao, Rach Gia y Ca Mau, en los mostradores 19–24. Un total de 22 quioscos de autoservicio también estarán disponibles para acelerar el proceso de facturación de las tres aerolíneas.



Entre el 19 de agosto y el 30 de septiembre, Vietnam Airlines ofrecerá cambios de boletos flexibles para los pasajeros afectados por la transición. Se aconseja a los viajeros verificar cuidadosamente la información de la terminal impresa en sus boletos, familiarizarse con el diseño de la terminal T3, seguir la señalización al conectar entre terminales y buscar asistencia del personal de tierra si fuera necesario.



El grupo también alienta a los pasajeros a realizar el check-in en línea a través de páginas web, aplicaciones móviles o quioscos, y a llegar al menos dos horas antes de la salida para garantizar un viaje sin contratiempos.



El traslado completo de los vuelos nacionales a la terminal T3 refleja la estrecha cooperación entre el Grupo Vietnam Airlines y la Corporación de Aeropuertos de Vietnam para optimizar el uso de la infraestructura aeroportuaria. Marca un hito clave en la estrategia del grupo de construir un ecosistema de servicios integrado con estándares de cinco estrellas./.