Pabellón de Vietnam atrae a multitudes en festival gastronómico internacional en Seúl

El pabellón de Vietnam atrae a un gran número de visitantes en la 18.ª edición del Festival Mundial de Gastronomía Seongbuk Nurimasil, celebrado en Seúl. Foto: VNA

El pabellón de Vietnam atrajo a un gran número de visitantes en la 18.ª edición del Festival Mundial de Gastronomía Seongbuk Nurimasil, celebrado en Seúl el 7 de junio bajo el lema “Sabores de la Tierra”.



Este evento multicultural anual, organizado por el distrito de Seongbuk de Seúl, reunió puestos de gastronomía, arte y experiencias culturales de países y territorios de todo el mundo. El festival también contó con diversas actuaciones culturales coreanas, creando un ambiente vibrante y colorido.



Este año, el pabellón vietnamita se convirtió en uno de los principales atractivos del festival gracias a la combinación de gastronomía tradicional y actividades culturales populares.



Se presentaron a los visitantes tres platos emblemáticos de Vietnam: nem (rollitos de primavera), banh mi (baguette vietnamita) y banh xeo (crepes vietnamitas). Con sus sabores característicos y sus auténticos métodos de preparación, estos platos atrajeron a numerosos comensales surcoreanos y visitantes internacionales interesados en conocer más sobre la cultura culinaria vietnamita.



Además de la muestra gastronómica, una actividad de elaboración de libélulas de bambú tradicionales despertó un interés especial. Guiados por voluntarios, muchas familias y niños coreanos ensamblaron, pintaron y probaron el equilibrio de estos juguetes artesanales sobre la punta de sus dedos. Los visitantes expresaron su admiración por la creatividad y la destreza artesanal que hay detrás de este sencillo, pero singular juguete folclórico vietnamita.



La activa participación y destacada presencia de Vietnam en el evento contribuyeron a promover la imagen del país, su pueblo y su identidad cultural ante el público internacional, al tiempo que fomentaron los intercambios culturales y fortalecieron los vínculos entre la comunidad vietnamita en Corea del Sur y los residentes locales. /.