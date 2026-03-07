Oxfam ayuda a las víctimas de las inundaciones en localidad centrovietnamita

Fuerzas militares rescatan a un residente de una zona inundada. Foto: VNA

La Cruz Roja de la ciudad centrovietnamita de Da Nang, en coordinación con Oxfam, distribuyó el 6 de marzo una asistencia monetaria incondicional por un valor superior a 49.000 USD a hogares gravemente afectados por la tormenta Fengshen y las recientes inundaciones.



En las comunas de Duy Xuyen y Dai Loc, 200 familias en situación de vulnerabilidad en cada localidad recibieron una asistencia monetaria de 3 millones de VND (120 USD) por hogar para cubrir sus necesidades esenciales y estabilizar gradualmente sus vidas tras los desastres.



De los hogares beneficiarios, 30 con mujeres embarazadas, mujeres con hijos menores de 2 años o personas con discapacidad recibieron un millón de VND (40 USD) adicional por hogar para mejorar sus condiciones de salud y vida diaria.



El programa también reconoció y alentó a las mujeres que participaron activamente en la primera línea de prevención y respuesta, así como en los esfuerzos de recuperación tras la tormenta en sus comunidades. En cada localidad, 20 mujeres destacadas recibieron un millón de VND por persona en concepto de apoyo. Próximamente, la Cruz Roja de Da Nang seguirá coordinando con Oxfam para implementar actividades de apoyo en la comuna de Nong Son, ayudando a los residentes a superar las dificultades y a estabilizar sus medios de vida.



El proyecto de ayuda internacional de emergencia para la recuperación tras desastres, financiado por Oxfam, ha sido aprobado por el Comité Popular de Da Nang. Su objetivo es apoyar a unas 1.500 familias afectadas por la tormenta Fengshen y las inundaciones en Duy Xuyen, Nong Son y Dai Loc.



Además de la asistencia económica de emergencia, el proyecto se centra en mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento, apoyar la recuperación de los medios de vida y fortalecer la concienciación y la capacidad de preparación de los residentes y las autoridades locales, especialmente en el contexto del cambio climático, que aumenta la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos./.