Oriente Medio mantiene potencial para exportaciones agropecuarias vietnamitas

Huevos salados de la empresa Minh Duc (ciudad de Can Tho) han sido certificados con los estándares Halal. Foto: Thu Hien - VNA

Las exportaciones agropecuarias de Vietnam hacia Oriente Medio se desaceleraron en el primer semestre de 2026 debido al impacto de los conflictos geopolíticos, que elevaron los costos logísticos e interrumpieron las cadenas de suministro. Sin embargo, la alta demanda de las importaciones de alimentos en la región y las ventajas derivadas de los acuerdos de libre comercio (TLC) mantienen a esa región como un mercado estratégico para los productos vietnamitas.



Según Truong Xuan Trung, encargado de la Oficina Comercial de Vietnam en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), las exportaciones vietnamitas a ese mercado registraron una fuerte caída respecto al mismo período de 2025.



Las ventas de frutas y hortalizas alcanzaron cerca de 35 millones de dólares (una disminución interanual del 41,88%); las de anacardos, 25,1 millones de dólares (-70,71%); las de pimienta, 6,2 millones (-50,16%); y las de productos pesqueros, 16,1 millones (-33,88%).



No obstante, señaló que este descenso responde principalmente a factores coyunturales. Los EAU producen apenas entre el 10% y el 15% de los alimentos que consumen, por lo que continúan dependiendo de las importaciones y ofrecen amplias oportunidades para las exportaciones vietnamitas.



Israel también presenta un importante potencial. De acuerdo con Le Thai Hoa, consejero comercial de Vietnam en ese país, los principales productos agropecuarios vietnamitas coinciden con la demanda israelí, especialmente en los sectores de alimentos y bebidas. Los productos pesqueros de Vietnam representan actualmente entre el 11% y el 13% de las importaciones israelíes de esos rubros y mantienen una evolución positiva en lo que va de año.



La entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Vietnam y los EAU (CEPA), el 3 de febrero de 2026, refuerza además las perspectivas para los exportadores vietnamitas. En virtud del acuerdo, los EAU liberan el 94,9% de las líneas arancelarias, de las cuales el 74,2% quedan exentas de cargas tarifarias desde su entrada en vigor. Entre los productos beneficiados figuran los pesqueros, los anacardos, la pimienta, la madera y sus derivados.



Asimismo, el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA), vigente desde noviembre de 2024, ha ampliado el acceso a ese mercado. En 2025, las exportaciones vietnamitas de productos pesqueros, anacardos y café mostraron un desmpeño favorable.



Los expertos coinciden en que el aprovechamiento de estas ventajas arancelarias dependerá de la capacidad de las empresas para cumplir los requisitos de calidad, certificación y trazabilidad.



Le Viet Anh, secretario general de la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam, señaló que Oriente Medio figura entre las regiones con mayor consumo de especias del mundo. Destacó además que los EAU constituyen un importante centro logístico que conecta Oriente Medio con África, Asia Central y Meridional, facilitando la expansión de los productos vietnamitas hacia otros mercados.



Vietnam mantiene una posición destacada como uno de los principales proveedores mundiales de pimienta, canela y anís estrellado. En Oriente Medio, la pimienta y la canela vietnamitas representan aproximadamente el 60% y el 50% de la cuota de mercado, respectivamente.



No obstante, las crecientes exigencias en materia de certificación Halal, trazabilidad y sostenibilidad, junto con el aumento de los costos logísticos y la competencia de proveedores como Brasil, Indonesia y China, obligan a las empresas vietnamitas a elevar la calidad de sus productos, impulsar el procesamiento con mayor valor agregado y fortalecer sus marcas.



Vu Minh Tam, jefe de la División de Políticas Generales del Departamento de Exportación e Importación del Ministerio de Industria y Comercio, recomendó a las empresas revisar la clasificación arancelaria de sus productos, cumplir las normas de origen desde la etapa de producción, combinar los estándares Halal y Kosher y diseñar estrategias específicas para cada mercado, aprovechando los programas de promoción comercial.



Al mismo tiempo, consideró necesario que las autoridades continúen perfeccionando el marco jurídico sobre certificación Halal, difundan los compromisos asumidos en el CEPA y el VIFTA, fortalezcan la infraestructura logística y promuevan el diálogo bilateral sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS).



En un contexto de persistentes incertidumbres geopolíticas, los especialistas estiman que consolidar la presencia de los productos agropecuarios vietnamitas en Oriente Medio requerirá reforzar el cumplimiento de los estándares internacionales, optimizar la logística y ampliar la presencia de las marcas vietnamitas en este mercado de alto potencial./.