Orientan desarrollo del turismo vietnamita para el segundo semestre de 2026

Turistas internacionales visitan el casco antiguo de Hoi An. Foto: Thanh Hoa - VNP

Tras un sólido crecimiento durante la primera mitad del año, el sector turístico de Vietnam centrará su estrategia para el segundo semestre de 2026 en mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los visitantes, con un modelo basado en un turismo de alta calidad, sostenible, inteligente e innovador.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el país recibió 12,3 millones de visitantes internacionales entre enero y junio, un 15% más que en el mismo período de 2025, lo que representa cerca de la mitad del objetivo anual de 25 millones de turistas extranjeros.



En el mismo período, el turismo interno alcanzó 81 millones de viajes, un incremento interanual del 4,5%, mientras que los ingresos del sector ascendieron a unos 22 mil millones de dólares, equivalentes al 50,5% de la meta fijada para todo el año.

Estos resultados consolidan al turismo como uno de los motores del crecimiento económico, al impulsar el consumo, los servicios, el empleo y la promoción internacional de la imagen de Vietnam.



Durante los primeros seis meses del año, el ministerio del ramo impulsó diversas iniciativas para fortalecer el sector, entre ellas el reconocimiento de Kim Lien como zona turística nacional, la elaboración del escenario de crecimiento para el período 2026-2031, la organización del Año Nacional del Turismo 2026 en Gia Lai y el desarrollo del marco de arquitectura de datos para el turismo vietnamita.



Las autoridades también reforzaron las inspecciones y la supervisión de las actividades turísticas, especialmente durante las temporadas de mayor afluencia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y mejorar la gestión estatal mediante una mayor coordinación entre ministerios, administraciones locales y empresas.



De cara a la segunda mitad de 2026, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, afirmó que el sector se reestructurará para pasar de un modelo centrado en el volumen de visitantes a otro orientado a la calidad. La nueva estrategia prioriza el desarrollo de un turismo de alto valor añadido, sostenible, inteligente y creativo, tomando la cultura y la identidad nacional como principales ventajas competitivas.



La ciudadela imperial de Hue reciben cantidad récord de turistas internacionales en los primeros 4 meses del año. Foto: Thanh Giang - VNP



Asimismo, la satisfacción de los visitantes y el incremento de la tasa de turistas que regresan al país serán considerados indicadores clave del desarrollo del sector.



El ministerio también promoverá una mayor participación del sector privado y acelerará la transformación digital mediante la construcción de bases de datos y plataformas digitales destinadas tanto a la gestión pública como a la promoción turística y al desarrollo de destinos.



Entre las prioridades figura además el fortalecimiento de los mecanismos de inspección y la aplicación estricta de las normativas, junto con el uso de herramientas digitales para mejorar los sistemas de alerta, el intercambio de información y la coordinación entre los organismos competentes.



En cooperación con las autoridades locales, el sector continuará invirtiendo en infraestructura y en la mejora de la calidad de los servicios, especialmente en el turismo marítimo y fluvial, con el propósito de garantizar mayores estándares de seguridad y enriquecer la experiencia de los viajeros.



Paralelamente, el Ministerio avanzará en la elaboración de varios proyectos estratégicos, entre ellos los programas de promoción internacional del turismo y la gastronomía vietnamitas para el período 2026-2030, el desarrollo del turismo de bienestar, así como la promoción del turismo vinculado a los productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto), orientado a preservar y promover el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales de las zonas rurales.



También continuará la preparación del proyecto para convertir el turismo en un sector económico estratégico en la nueva etapa de desarrollo nacional, así como la revisión de la Ley de Turismo de 2017, el ajuste de la planificación del sistema turístico para el período 2021-2030 con visión hacia 2045 y la propuesta para establecer una oficina de promoción turística de Vietnam en Laos.



Con estas medidas, Vietnam aspira a consolidar un modelo de desarrollo turístico más competitivo y sostenible, apoyado en la innovación, la digitalización y la valorización de su patrimonio cultural, con el objetivo de elevar la calidad de los servicios y fortalecer el posicionamiento del país como destino de referencia en la región./.