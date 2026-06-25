Orientación de desarrollo del área urbana en ribera derecha del río Rojo

Hanoi (VNA) - En vísperas del anuncio del Plan Maestro de la capital Hanoi con visión a 100 años, previsto para el próximo 29 de junio, la orientación de desarrollo del área urbana central en la ribera derecha del río Rojo recibe gran intéres.



Según el plan recientemente aprobado, esta zona conservará sus valores históricos y culturales fundamentales, al tiempo que impulsará la renovación y el desarrollo de nuevos espacios urbanos durante las próximas décadas.



El área urbana central de la ribera derecha del río Rojo está definida como el núcleo político, administrativo, financiero, cultural y deportivo de la capital. Situada al sur del río Rojo, abarca aproximadamente 45 mil 317 hectáreas, con una población proyectada de 6,36 millones de habitantes en 2045 y 6,45 millones para 2065.



Conservación de los valores históricos y culturales



El plan establece la conservación y promoción de los valores históricos y culturales como una orientación transversal. La zona de Ba Dinh – Ciudadela Imperial Thang Long seguirá desempeñando el papel de centro político y administrativo nacional; se preservarán los sistemas de patrimonio, paisajes, áreas verdes y edificaciones de valor histórico, al tiempo que se reforzará la conexión con el Lago del Oeste, la zona del Templo de Literatura- estación de Hanoi y el casco antiguo.



La Catedral de Hanoi. Foto: VNA

El casco antiguo está orientado a preservar su estructura espacial tradicional, sus calles gremiales, sitios históricos y espacios culturales característicos de Thang Long - Hanoi.



El área del lago Hoan Kiem y sus alrededores será protegida como paisaje urbano, con restauración de edificaciones históricas, ampliación de espacios públicos y mejor integración con las zonas patrimoniales vecinas.



El Lago del Oeste continuará siendo un importante centro cultural, de servicios, turismo y paisaje de la capital; además, se prevé su conexión con el río Rojo y Co Loa, desarrollando una red de espacios públicos y paseos peatonales alrededor del lago.

Reurbanización del centro y desarrollo basado en el transporte público



Además de la preservación del patrimonio, el plan se centra en la renovación de las áreas urbanas existentes. Dentro de la circunvalación 2, la ciudad mejorará los barrios residenciales, complejos de viviendas y edificios deteriorados; reconvertirá instalaciones industriales y almacenes obsoletos; y aumentará los espacios públicos, áreas verdes y servicios urbanos.



Los antiguos complejos residenciales como Thanh Cong, Giang Vo, Kim Lien, Trung Tu y Thanh Nhan serán objeto de estudios para una renovación integral vinculada al sistema de transporte público de alta capacidad.



El plan también promueve el modelo de desarrollo orientado al transporte (TOD) en las estaciones de metro y grandes nodos de transporte; al mismo tiempo, busca una organización sincronizada del espacio subterráneo, aéreo e infraestructura técnica para optimizar el uso del suelo.



La zona comprendida entre la circunvalación 2 y el corredor verde del río Nhue se orienta al desarrollo de centros urbanos modernos de servicios y comercio. En el eje Ho Tay - Co Loa se formarán nuevos centros administrativos, culturales, comerciales y financieros. El eje Ho Tay - Ba Vi se proyecta como un importante corredor paisajístico y cultural de la capital.



Formación de nuevas áreas urbanas y del complejo deportivo olímpico



Las zonas al este y norte de la circunvalación 4 desarrollarán nuevas áreas urbanas según el modelo TOD, vinculadas al transporte público y a grandes puertas de entrada a la ciudad.



Mientras tanto, las áreas al oeste y sur de la circunvalación 4 se orientan hacia un desarrollo urbano ecológico y verde, combinado con servicios, comercio, investigación científica y tecnología; además de la preservación de aldeas de oficios tradicionales como Van Phuc, Da Si, Van Khe y Duong Noi.



Un punto destacado del área urbana central de la ribera derecha del río Rojo es la futura Ciudad Deportiva Olímpica en la puerta sur de la capital, que incluirá un gran complejo deportivo con un estadio principal de aproximadamente 135 mil asientos.



Esta zona estará conectada con el complejo TOD de Ngoc Hoi, la línea ferroviaria de alta velocidad Norte-Sur, la red ferroviaria nacional y el sistema de metro, contribuyendo a reducir la presión del tráfico en el centro urbano actual.



Según las evaluaciones, el plan del área urbana central en la ribera derecha del río Rojo constituye uno de los componentes clave del Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años, contribuyendo a dar forma al futuro paisaje urbano de la capital durante las próximas décadas./.