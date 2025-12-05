ONG extranjeras aportan 1,14 mil millones de USD a Vietnam en cinco años

Hanoi, 04 dic (VNA)- Un total de 379 organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras aportaron aproximadamente 1,14 mil millones de dólares en asistencia a Vietnam entre 2020 y 2024, destacándose en áreas como salud, desarrollo social y medio ambiente, según datos anunciados hoy en la V Conferencia Internacional de Cooperación con ONG.

El viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son en el evento. (Foto: VNA)



Bajo el lema “Cooperación para un desarrollo próspero y sostenible”, la conferencia, organizada en Hanoi por el Comité de Trabajo para ONG Extranjeras y la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO), reunió a más de 500 delegados, incluidos funcionarios gubernamentales, embajadas, organismos internacionales, ONG y empresas.



En su discurso inaugural, el presidente de la VUFO, Phan Anh Son, destacó que la conferencia buscaba evaluar la cooperación en el período 2019-2025, analizar el impacto de los proyectos de las ONG y explorar nuevas oportunidades de colaboración, especialmente en áreas prioritarias emergentes como la transformación digital, la economía verde, la economía circular, la respuesta al cambio climático, la innovación y el desarrollo de recursos humanos.



Un aspecto novedoso fue la participación activa y profunda de las propias ONG en la preparación y organización del evento, no solo como invitadas sino también contribuyendo al contenido, copresidiendo seminarios temáticos y colaborando en exposiciones, lo que refleja un espíritu de cooperación igualitaria.



A pesar de un contexto mundial complejo e impredecible entre 2020 y 2025, la asistencia no gubernamental se mantuvo estable gracias a los esfuerzos de renovación en el pensamiento y los enfoques de las agencias vietnamitas.



Al presidir el evento, el viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son reafirmó el compromiso del país de apoyar y facilitar el trabajo de las ONG extranjeras como un canal diplomático importante para movilizar recursos contra la pobreza y para el desarrollo sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos de amistad entre los pueblos.



Instó a los Ministerios, sectores y localidades a renovar su pensamiento y métodos de gestión, orientándolos hacia el servicio a la población y al desarrollo comunitario. Deben buscar activamente la asistencia, impulsar la reforma administrativa y la aplicación de tecnología, y prestar especial atención a la sostenibilidad de los proyectos.



Anunció que el Gobierno vietnamita continuará emitiendo políticas para facilitar el trabajo de las ONG, alentando modelos de cooperación multipartita y asociaciones público-privadas-sociales.



Representantes de ONG expresaron su aprecio por el espíritu cooperativo de las autoridades vietnamitas. La representante de CARE International en Vietnam, Le Kim Dung, expresó su esperanza de que el Gobierno continúe emitiendo políticas abiertas que permitan a las ONG trabajar bajo mecanismos tripartitos (Gobierno-ONG-sociedad).



Mientras tanto, la representante de PATH en Vietnam, Nguyen Tuyet Nga, reafirmó el compromiso de su organización de ser un socio confiable para apoyar a Vietnam en el logro de sus objetivos nacionales.



La conferencia incluyó dos sesiones plenarias y cuatro seminarios temáticos paralelos centrados en el desarrollo educativo y recursos humanos de alta calidad; la reducción sostenible de la pobreza y solución de problemas sociales; la promoción de la economía verde, circular y protección ambiental; y la mejora de la eficacia de la cooperación con ONG y la participación empresarial.



El Comité de Trabajo para ONG Extranjeras y las agencias relevantes han trabajado para crear un entorno favorable, estandarizando procedimientos administrativos, acortando tiempos de procesamiento y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. También se ha enfocado en capacitar al personal vietnamita que trabaja en cooperación con ONG para garantizar la sostenibilidad de los proyectos./.