Oficios tradicionales enriquecen experiencia turística en Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA)– Tras la integración de Quang Nam y Da Nang, el espacio turístico de esta ciudad se ha ampliado, facilitando la conexión entre las aldeas de oficios tradicionales para crear rutas y circuitos temáticos que refuercen la competitividad del destino y prolonguen la estancia de los visitantes.

Una familia de turistas alemanes participa en una clase de cocina en el pueblo de verduras de Tra Que. Foto: Thanh Hoa/VNP

Actualmente, Da Nang cuenta con cerca de 70 aldeas artesanales y tradicionales, además de unas tres mil instalaciones de producción. Entre las más destacadas figuran la talla en piedra de Non Nuoc, la elaboración de salsa de pescado de Nam O, la cerámica de Thanh Ha, la carpintería de Kim Bong y la aldea hortícola de Tra Que, que reciben millones de visitantes cada año.​

La ciudad también impulsa la conexión de las aldeas situadas en los alrededores de la antigua de Hoi An para desarrollar circuitos especializados dirigidos al turismo internacional, MICE (segmento que combina reuniones, incentivos, conferencias y eventos) y de cruceros.​

La aldea cerámica de Thanh Ha, situada a orillas del río Thu Bon, posee casi 500 años de historia. Tras dedicarse durante siglos a la fabricación de utensilios domésticos, desde 2011 ha orientado su actividad hacia el turismo, con énfasis en la producción de artículos artesanales y suvenires, así como en experiencias participativas de elaboración de cerámica.​

Los visitantes pueden moldear sus propias piezas bajo la guía de los artesanos, una actividad que contribuye tanto a incrementar los ingresos locales como a preservar este oficio tradicional.

Según las autoridades locales, Thanh Ha cuenta con 32 talleres, de los cuales cuatro mantienen la producción tradicional y emplean a unos 70 trabajadores, con ingresos promedios mensuales de alrededor de 385 dólares. La reciente puesta en funcionamiento de un embarcadero fluvial también ha ampliado las opciones de acceso y conexión con otras aldeas artesanales, como Kim Bong, Cam Kim y Tra Que, conformando un itinerario vinculado al casco antiguo de Hoi An.​

En Da Nang, la aldea de talla en piedra de Non Nuoc, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, acumula más de 400 años de historia y ha diversificado su producción para atender tanto al mercado turístico como al de exportación.​

Con el propósito de promover este oficio, las autoridades ejecutan un proyecto de preservación y valorización del arte de la talla en piedra hasta 2030, con visión a 2045, orientado a vincular la conservación del patrimonio con el desarrollo turístico, ampliar los mercados y mejorar los ingresos de los artesanos.​

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, la articulación de las aldeas artesanales dentro del nuevo espacio urbano permitirá desarrollar productos turísticos diferenciados basados en los valores culturales, históricos y artesanales. Sin embargo, para aprovechar plenamente este potencial será indispensable fortalecer la participación de las empresas y de la comunidad, consolidando el turismo de las aldeas tradicionales como un motor del desarrollo sostenible./.