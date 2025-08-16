Oficiales laosianos llegan a Vietnam para participar en gran desfile por Día Nacional

Ha Tinh, Vietnam (VNA) El Comando Militar de la provincia centrovietnamita de Ha Tinh realizó hoy una ceremonia de bienvenida a 120 oficiales y soldados del Ejército Popular de Laos, quienes llegan al país para participar en el gran desfile por 80º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional (2 de septiembre).



Oficiales y soldados del Ejército Popular de Laos llegan a Vietnam. (Fuente: VNA)



Representantes militares laosianos expresaron en el acto su satisfacción de asistir a ese gran acontecimiento político del país anfitrión y reiteraron que están dispuesto a completar las tareas asignadas.

Se trata de la segunda vez en este año que el Ejército Popular de Laos envía una delegación de oficiales y soldados para participar en el desfile, con motivo de las festividades principales de Vietnam.



Con anterioridad, efectivos de la fuerza armada de Laos participaron en un desfile de Vietnam en conmemoración al 50.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación nacional (30 de abril de 1975)./.