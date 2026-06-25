“Obras completas de Ho Chi Minh” contribuyen a fortalecer relaciones especiales Vietnam–Laos

Vientiane (VNA) - La Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos organizó un seminario científico de nivel nacional combinado con una conferencia de difusión sobre la aplicación de las “Obras completas de Ho Chi Minh”, dirigido a funcionarios, docentes y estudiantes de la institución.

En la cita (Fuente: VNA)

El evento efectuado la víspera se enmarca en importantes aniversarios de ambos países, entre ellos el 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, el 49.º de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos y el 64.º del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. La actividad constituye un hito en la cooperación en investigación teórica y educación política entre ambos Partidos y Estados, contribuyendo a profundizar las relaciones de amistad especial entre las dos naciones.

El proyecto de traducción en su totalidad de las “Obras completas de Ho Chi Minh” del vietnamita al laosiano, compuesto por 15 volúmenes, es una obra nacional clave bajo la atención y dirección de los líderes de ambos países. El proyecto es fruto de la cooperación entre la Academia Nacional de Política y Administración Pública de Laos y la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh de Vietnam.

Hasta la fecha, los 15 volúmenes de las “Obras completas de Ho Chi Minh” junto con el “Diccionario de Estudios sobre Ho Chi Minh” han sido completados y publicados en idioma lao. Estas obras se utilizan en la investigación científica, la formulación de políticas del Partido y el Estado laosianos, y se han incorporado al sistema educativo nacional.

Asimismo, han sido ampliamente difundidas en todo el país y están disponibles en las bibliotecas de las escuelas políticas y administrativas provinciales, así como en las instituciones del Partido en Laos.

En declaraciones a la VNA al margen del evento, el profesor asociado y doctor Daosavan Kheuamixay destacó que el proyecto de traducción ha recibido una atención y dirección estrechas por parte de los líderes de ambos países.

Señaló que la colección completa y el diccionario se han aplicado eficazmente en la investigación, la elaboración de políticas y la enseñanza en Laos, subrayando que la obra también honra al Presidente Ho Chi Minh como fundador de la gran amistad entre ambos países.

El estudiante Pathoumphone Phetvankham, de la provincia de Oudomxay, afirmó que el seminario le permitió comprender mejor la vida y la obra revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh, y expresó su compromiso de aprender de su pensamiento, ética y estilo de trabajo para aplicarlos en su labor y contribuir al desarrollo de Laos.

La difusión y aplicación de las “Obras completas de Ho Chi Minh” continúa consolidando el valor del legado ideológico del líder vietnamita y constituye una prueba viva del fortalecimiento de la amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Laos en la actualidad./.​