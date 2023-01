Obras artísticas elaboradas de retrazos de tela únicas en Vietnam

Hanoi, 23 ene (VNA) - La artista vietnamita Tran Thanh Thuc comienza a cortar un delicado pañuelo de seda en pequeños pedazos, para utilizarlos como material en su obra plástica.

La artista vietnamita Tran Thanh Thuc. Foto: VNA

A lo largo de cuatro décadas, Thanh Thuc ha recreado en su casa en Hanoi muchos paisajes vietnamitas mediante el uso de tela cortada de bufandas y traje tradicional de Ao dai o cualquier material que pueda encontrar, pues, la recolección de telas resultó difícil en los años de 1980 cuando el país era pobre.

Según Thanh Truc, todos los motivos utilizados en su trabajo fueron cortados de piezas de Ao dai y bufandas de seda. Esos eran detalles muy pequeños, finos y bonitos. Para ello, hay que buscar y comprar la tela de Ao dai de las madres y hermanas. Incluso, la artista tiene que cortar hermosos pañuelos de seda que sus amigos le enviaron desde el extranjero.

A menudo, Thanh Thuc usa cientos de miles de piezas de tela para crear árboles, ríos y cielos en sus obras. La artista de 61 años nunca utiliza ventiladores o aires acondicionados en su fábrica, incluso en el verano caluroso, porque la tela sería arrastrada por el viento.

"Nunca puedo encender el ventilador, los detalles son muy pequeños y volarán con el viento. En mis cuadros, los montones de tela son tan grandes que no se puede evitar el polvo. Por eso no me atrevo a usar el aire acondicionado", compartió Thanh Truc.

Luego de años de trabajo con lienzos, la artista aún mantiene su empleo de funcionaria pública y solo hace lo que ama por la noche.

Su suerte comenzó a cambiar cuando un coleccionista estadounidense compró una pieza en 2000. Entonces, comenzó a ser invitada a participar en exposiciones y, desde entonces, su trabajo fue bastante vendido.

Las obras de Thanh Truc se venden ahora entre mil y cinco mil dólares. También participa en muchas exposiciones en Vietnam. La artista le confesó a la agencia de noticias AFP que está feliz porque el lienzo le da una vida cómoda y la libertad de hacer lo que le gusta.

"Todas mis obras son una síntesis de todas las emociones y la belleza que puedo guardar. Voy a distintas tierras, a veces hago fotos, a veces hago dibujos. Todo ese amor, lo traigo de vuelta y lo quiero compartir con ustedes a través de la tela para alabar la belleza de Vietnam", subrayó la artista./.