Nuevo primer ministro de Vietnam promete un Gobierno al servicio del pueblo

Hanoi (VNA) - El recién electo primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, se comprometió hoy a liderar un Gobierno moderno, constructivo y enfocado en atender las necesidades del pueblo, en su discurso tras la ceremonia de toma de posesión.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en la cita. (Foto: VNA)

Le Minh Hung destacó que este nuevo mandato abre una etapa histórica que exige al país no solo consolidar su desarrollo, sino dar un salto hacia un crecimiento más rápido, sostenible y con mayor integración internacional, asegurando el bienestar del pueblo.

Reafirmó su compromiso absoluto con la Patria, el pueblo y la Constitución, y su fidelidad al camino trazado por el Partido y el Presidente Ho Chi Minh.

El Primer Ministro señaló cinco prioridades clave para su mandato: construir un gobierno moderno, innovador y cercano a la ciudadanía; gestionar la economía con alto crecimiento y sostenibilidad; operar de manera eficiente el aparato administrativo bajo un nuevo modelo; consolidar un gobierno unido y coordinado; y garantizar la integridad, disciplina y responsabilidad de la gestión pública.

En cuanto a la modernización del Gobierno, destacó la necesidad de reformar y simplificar la normativa, reducir trámites burocráticos, eliminar obstáculos y liberar recursos sociales, fortaleciendo la eficiencia y efectividad del aparato estatal. Se plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto promedio superior al 10% anual para 2026-2031, impulsado por la ciencia, la innovación y la transformación digital. Asimismo, se reforzará el rol del Estado en la economía, mientras que el sector privado será un motor esencial, garantizando oportunidades equitativas para todas las localidades, empresas y ciudadanos.

El Primer Ministro también puso énfasis en la inversión en las personas como base de un futuro sostenible. Se priorizará la educación de calidad, la formación de capital humano y la atracción de talento, así como el fortalecimiento de la salud pública y de la atención comunitaria, garantizando el acceso de todos a servicios médicos de calidad. Paralelamente, se promoverá la cultura como pilar de identidad nacional y se reforzará la defensa, la seguridad y la proyección internacional de Vietnam.

Sobre el funcionamiento del aparato estatal, recordó que desde el 1 de julio de 2025 se puso en funcionamiento la administración local de dos niveles. El Gobierno impulsará la descentralización, fortalecerá las capacidades de los funcionarios locales y transformará la administración de un enfoque de control a uno de servicio e innovación. La satisfacción de la población y de las empresas se tomará como indicador del éxito del aparato administrativo.

Le Minh Hung resaltó además la importancia de un Gobierno unido, coordinado y cercano a la sociedad, promoviendo la coordinación entre Gobierno, Partido, Asamblea Nacional, Frente de la Patria y organizaciones sociales, garantizando la unidad, transparencia y efectividad del poder estatal.

Reiteró que la integridad, la disciplina y la responsabilidad son esenciales para generar confianza en el pueblo, y prometió reforzar la lucha contra la corrupción, motivando al personal a actuar con responsabilidad en beneficio común.

Citando las palabras del Presidente Ho Chi Minh: “Nuestro Gobierno es un Gobierno del pueblo, con un solo objetivo: servir al interés del pueblo”, el Primer Ministro ratificó su compromiso de trabajar junto con ministerios y autoridades locales para llevar a Vietnam hacia una etapa de desarrollo acelerado, prosperidad y bienestar.

Tras la ceremonia, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entregó un ramo de flores en señal de felicitación al nuevo jefe del Ejecutivo./.



