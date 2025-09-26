Nuevo marco legal impulsa desarrollo del intelecto en Vietnam

Hanoi (VNA)- La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de Vietnam entrará en vigor el 1 de octubre, marcando el inicio de un nuevo capítulo en el desarrollo del país basado en el conocimiento.



En el laboratorio de la fábrica farmacéutica CVI Pharma, en el parque de alta tecnología Hoa Lac (Foto: hanoimoi.vn)



La legislación no solo aborda deficiencias previas, sino que también establece un enfoque completamente nuevo, centrado en fomentar la innovación en toda la sociedad, con las empresas en el centro, y promover la comercialización de los resultados de investigación y la construcción de una infraestructura digital.



Resolver cuellos de botella



Le Xuan Dinh, viceministro de Ciencia y Tecnología, afirmó que la ley se basa en los principios de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, con la ambición de resolver los cuellos de botella institucionales.



Por primera vez, el concepto de "innovación" se incluye en la legislación al mismo nivel que la ciencia y la tecnología. Mientras que la ciencia y la tecnología se centran en la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnologías, la innovación abarca todo el proceso, desde la ideación y la experimentación hasta la comercialización, con la participación de toda la sociedad.



La ley cambia el enfoque de la gestión estatal, centrándose en el impacto y los resultados finales, y legaliza el mecanismo de "prueba controlada" (sandbox) para nuevas tecnologías.



En especial, las empresas tienen por primera vez un capítulo propio en la ley, que las incentiva a invertir en investigación y desarrollo. Se les ofrecerá apoyo económico a través de un principio de capital inicial, y los gastos de investigación podrán ser deducidos de impuestos. Los derechos de propiedad intelectual de los resultados de investigación financiada con fondos públicos se transferirán automáticamente a la entidad que auspicia el proyecto, lo que facilita la comercialización y la gestión de estos activos.



La ley prioriza el dominio de tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial (IA), las energías renovables, la biomedicina y las tecnologías digitales. Además, busca que las universidades se conviertan en centros de investigación e innovación, vinculados a la formación de talento de alta calidad.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Nguyen Manh Hung, subrayó que esta ley es una "declaración" de la ambición de Vietnam de construir una nación próspera basada en el conocimiento y la creatividad.



Expectativas cambian con respecto a la realidad



La entrada en vigor de la ley creará un marco legal coherente que fomentará la innovación integral y la conexión entre la investigación y el mercado.



Con el papel central de las empresas, se espera que la normativa impulse la aparición de más productos tecnológicos "Hecho en Vietnam" con alta competitividad. Los mecanismos de auditoría posterior y de sandbox permitirán que tecnologías emergentes, como la IA, el blockchain, la atención médica digital o la educación digital, sean probadas de forma segura.



La cesión de la propiedad de los resultados de investigación a las instituciones auspiciadoras fomentará la colaboración entre científicos y empresas. La ley también formaliza mecanismos como plataformas de intercambio de tecnología, centros de apoyo a la transferencia y valoración de la propiedad intelectual, creando un ecosistema de comercialización transparente y eficiente.



A nivel local, la ley permitirá la creación de fondos de innovación y centros de apoyo a startups a nivel provincial. En resumen, esta nueva legislación no solo es un documento legal, sino una declaración de desarrollo basada en el conocimiento que dará un impulso decisivo a Vietnam para competir con la calidad de su intelecto y reafirmar su posición en la era de la integración./.