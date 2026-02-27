Nuevo impulso para la asociación estratégica integral Vietnam-Francia

Trinh Duc Hai, embajador vietnamita en París, pronuncia un discurso en el evento. Foto: Huu Chien - VNA

La cooperación deportiva es un claro testimonio de la profundidad y la esencia de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia, afirmó el embajador vietnamita en París, Trinh Duc Hai, en una ceremonia que conmemoró el primer aniversario de la Asociación Deportiva Francófona (AFS).



En el evento, efectuado el 25 de febrero, el embajador felicitó a Francia por la exitosa celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de 2024, describiéndolos como hitos que han contribuido a promover la cooperación entre las agencias de gestión, las federaciones y los atletas de ambos países.



También señaló que Vietnam aprobó su estrategia de desarrollo del deporte de alto rendimiento hasta 2030, con visión hacia 2035, con el objetivo de elevar el nivel de los atletas y fortalecer la posición del país en el ámbito regional e internacional.



Duc Hai expresó un agradecimiento especial al Gobierno francés, la Embajada de Francia en Vietnam, AFS y las autoridades locales, especialmente de la región de Normandía, por facilitar los programas de entrenamiento de los atletas vietnamitas en la nación europea el año pasado. El diplomático destacó los recientes logros de los 33.º Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games), donde varios deportistas entrenados en Francia obtuvieron medallas de oro, lo que demuestra la eficacia tangible de este modelo de cooperación.



En su intervención en la ceremonia, el senador Thani Mohamed Soilihi, exministro delegado para la Francofonía y las Asociaciones Internacionales del Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores, destacó la creciente importancia de la comunidad francófona en las relaciones entre Francia y Asia. Señaló que el deporte fomenta la conectividad, inspira la colaboración y abre vías para proyectos concretos como la colaboración entre clubes y el intercambio de jóvenes atletas.



El senador también se refirió a los preparativos de Francia para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 como una nueva oportunidad para fortalecer aún más la cooperación en el espacio francófono.



En un mensaje de video desde Hanoi, el embajador francés en Vietnam, Olivier Brochet, afirmó que la iniciativa de cooperación deportiva bilateral se concibió durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras conversaciones con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el Comité Olímpico de Vietnam, ambas partes firmaron un acuerdo oficial de cooperación en febrero de 2025. El programa conjunto se puso en marcha con 200.000 euros (aproximadamente 236.000 dólares estadounidenses) procedentes del fondo prioritario del Ministerio francés para Europa y Asuntos Exteriores.



Según el diplomático francés, la financiación ha contribuido a construir un sólido marco de cooperación institucional, organizar programas de intercambio bilateral y transferir software de apoyo a entrenadores para la elaboración de planes de mejora de la capacidad de los atletas, que ya utilizan varias federaciones deportivas vietnamitas. Expertos del Instituto Nacional del Deporte, la Experiencia y el Rendimiento (INSEP) de Francia también han evaluado las demandas y propuesto líneas de cooperación para el futuro.



Valoró enormemente el papel proactivo de la AFS y sus socios en Normandía en la movilización de recursos sociales y el apoyo al entrenamiento de los atletas vietnamitas en Francia. Cabe destacar que las medallas de oro obtenidas por los atletas vietnamitas en los relevos masculinos de 4x400 m y las pruebas de esgrima en los 33.º Juegos Deportivos del Sudeste Asiático en Tailandia, tras su entrenamiento en Normandía, ayudaron a Vietnam a conseguir el tercer puesto general con 278 preseas. Esto se considera una señal positiva para la cooperación futura.



Nguyen Hong Minh, subdirector de la Autoridad de Deportes, elogió el papel desempeñado por la AFS tras un año de funcionamiento, describiéndola como un puente estratégico que ayuda a promover los intercambios profesionales, fortalecer la capacidad técnica y establecer un marco de cooperación a largo plazo.



A través de programas de intercambio de entrenadores y expertos, así como de campamentos de entrenamiento y oportunidades de competición en Francia, los atletas vietnamitas han tenido acceso a métodos de entrenamiento más modernos, científicos y sistemáticos.



De cara a los Juegos Asiáticos de 2026, afirmó que ambas partes ampliarán aún más los programas de entrenamiento a largo plazo y profundizarán la cooperación en ciencias del deporte, nutrición y medicina deportiva, destacando que los logros futuros no solo reflejarán los esfuerzos individuales, sino que también simbolizarán la estrecha cooperación entre Vietnam y Francia.



En su intervención en la ceremonia, Co Minh Duc, secretario general de la AFS, afirmó que la asociación se estableció con el objetivo de contribuir a la mejora del rendimiento olímpico de Vietnam, basada en la confianza mutua y el compromiso a largo plazo entre los socios de ambos países.



Subrayó que solo la confianza y una visión sostenible pueden sustentar una organización diseñada para operar a largo plazo, con un objetivo de desarrollo a 100 años, en lugar de proyectos a corto plazo.



La elección de Normandía como centro de cooperación estratégica, añadió, busca construir un modelo eficaz de apoyo, formación y acompañamiento del deporte vietnamita.



Minh Duc reiteró su deseo de que la nación indochina pueda albergar los Juegos Deportivos de la Francofonía en 2031, e hizo un llamamiento a los socios de toda la comunidad francófona para que apoyen la candidatura./.