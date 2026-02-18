Nuevo impulso a las relaciones entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA)- El embajador vietnamita en Rusia, Dang Minh Khoi, sostuvo un encuentro con Evgeny Grigoriev, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la ciudad de San Petersburgo, con motivo del inicio del Año Nuevo Lunar (Tet).



El embajador vietnamita en Rusia, Dang Minh Khoi (derecha), se reúne con Evgeny Grigoriev, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la ciudad de San Petersburgo (Foto: VNA)

Durante la reunión, efectuada la víspera, Grigoriev transmitió los mejores deseos de Año Nuevo del gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, al embajador y, por su conducto, al pueblo vietnamita.

Minh Khoi expresó su satisfacción por recibir a un amigo cercano de Vietnam en el primer día del Año Nuevo Lunar, y destacó que la visita de las autoridades de San Petersburgo refleja la tradicional amistad y los estrechos vínculos entre ambos países, así como entre la ciudad rusa y las localidades vietnamitas.

Ambas partes coincidieron en que la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Rusia atraviesa una etapa de desarrollo dinámico, especialmente tras las orientaciones adoptadas en el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las conversaciones telefónicas de alto nivel sostenidas a inicios de 2026.

Según el diplomático, los resultados del XIV Congreso del Partido, incluido el objetivo de crecimiento económico de dos dígitos, constituyen un nuevo motor para profundizar los lazos bilaterales. Subrayó además el potencial de cooperación en ámbitos donde Rusia posee fortalezas, como tecnología e infraestructuras estratégicas.

En cuanto a la cooperación descentralizada, Grigoriev resaltó el papel “locomotora” de la relación entre San Petersburgo y Ciudad Ho Chi Minh. Ambas partes valoraron positivamente los intercambios culturales y económicos, en particular la preservación del monumento al Presidente Ho Chi Minh en San Petersburgo, símbolo permanente de la amistad entre las dos ciudades hermanadas.

De cara al futuro, las partes intercambiaron propuestas para ampliar la cooperación económica, comercial, cultural y educativa, así como los contactos empresariales y los intercambios entre pueblos.

Grigoriev reafirmó que San Petersburgo seguirá siendo un socio confiable y dispuesto a respaldar a las localidades vietnamitas en la implementación de proyectos de cooperación concretos y efectivos en 2026./.