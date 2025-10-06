Nuevo destino de turismo comunitario en la región montaña noroeste de Vietnam

Phu Tho, Vietnam (VNA)- En medio de las majestuosas montañas del noroeste, el poblado Mung está emergiendo como un destino destacado de turismo comunitario gracias a su aire puro, sus campos floridos y la cultura tradicional de la etnia Muong.

En el poblado Mung. (Fuente: VNA)

Ubicado a más de 600 metros sobre el nivel del mar, Mung disfruta de un clima fresco durante todo el año, rodeado de bosques primarios, terrazas de arroz y colinas onduladas. La población local vive principalmente del cultivo de maíz, yuca, arroz y de productos forestales.

Desde 2021, las autoridades locales orientaron su desarrollo como destino turístico comunitario del antiguo distrito Cao Phong, hoy perteneciente a la comuna Cao Phong de la provincia norteña de Phu Tho.

Tras las cosechas, las terrazas y laderas se cubren de flores, creando un “paraíso floral” durante todo el año: en primavera florecen cerca de 500 cerezos, en verano destacan las mariposas y flores multicolores, y en otoño-invierno brillan los girasoles silvestres.

Mung se ha consolidado como punto de encuentro para jóvenes, fotógrafos y turistas, y al mismo tiempo cuenta con 520 hectáreas de bosque natural protegido ideales para el ecoturismo, el trekking y las excursiones.

En la ruta hacia Mung, los turistas también pueden visitar la montaña Dau Rong, el parque del Patrimonio de Científicos de Vietnam y degustar la famosa naranja Cao Phong.

Más allá del paisaje, el poblado atrae por las particularidades culturales de la etnia Muong. Desde 2023, la comuna Cao Phong impulsa un modelo de turismo comunitario-ecológico, fomentando la inversión en homestay y servicios de experiencia. Entre los alojamientos destacan Muong Retreat Glamping, Nha Tim Homestay y Thung May Wellness Retreat, que combinan diseño moderno con cercanía a la naturaleza.

Los visitantes pueden hospedarse en casas sobre pilotes, probar especialidades locales como pollo de montaña, cerdo autóctono, brotes de bambú amargos y arroz cocido en bambú; además de participar en danzas tradicionales, fogatas y espectáculos de gong. También se ofrecen actividades de team building, trekking y exploración cultural.

Según Nguyen Linh Ngoc, subdirectora del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo de Phu Tho, la región de Mung posee valores culturales y naturales únicos, aunque necesita mejorar infraestructuras, servicios y promoción turística.

Por su parte, el presidente de la comuna Cao Phong, Hoang Minh Hieu, destacó que, con más del 98% de población Muong, la localidad busca consolidar a Mung como un atractivo destino comunitario, en contribución a preservar su identidad y promover un turismo verde y sostenible.

Con el esfuerzo conjunto de autoridades, empresas y residentes, Mung se perfila como un “destino dorado” que contribuirá al desarrollo socioeconómico sostenible de la provincia Phu Tho./.