Nuevo centro de I+D impulsa la cooperación y la innovación tecnológica en Vietnam

Hanoi (VNA) – El Centro Nacional de Innovación (CNI), en colaboración con el grupo francés Dassault Systèmes, inauguró hoy un centro de investigación y desarrollo (I+D), en un acto que contó con la presencia del viceprimer ministro Nguyen Chi Dung.

Delegados en la inauguración. (Fuente: VNA)

Durante la ceremonia, el vicepremier felicitó a Dassault Systèmes y destacó la eficaz coordinación del Ministerio de Finanzas, así como el estrecho respaldo de la Embajada de Francia y la Delegación de la Unión Europea en Vietnam, en el impulso de la cooperación entre Vietnam y Europa en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en los últimos años.



Con sólidas capacidades y una amplia red de socios, Dassault Systèmes es reconocido a nivel mundial como un referente tecnológico en gemelos digitales y transformación digital industrial, destacó.



Según él, la decisión del grupo de establecer su centro de I+D en Vietnam refleja una visión estratégica de largo plazo y abre amplias oportunidades para profundizar la cooperación en formación de recursos humanos, investigación y desarrollo, transferencia tecnológica e innovación.

El centro no solo atenderá las actividades de I+D del grupo, sino que también contribuirá a la capacitación de ingenieros y especialistas altamente calificados para Vietnam, reforzando así la posición del país en la cadena de valor tecnológica global.



El vicepremier valoró especialmente el papel y las contribuciones positivas de la Embajada de Francia y de la Delegación de la Unión Europea en Vietnam en la promoción de la cooperación con empresas tecnológicas, institutos de investigación y organizaciones de innovación líderes en Europa, y afirmó que ello sienta bases sólidas para desarrollar modelos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, en consonancia con la Asociación Estratégica Integral Vietnam–Francia y con la relación más amplia entre Vietnam y la Unión Europea.



También instó a Dassault Systèmes a seguir ampliando sus actividades de I+D en Vietnam, con el objetivo de contar con 1.000 ingenieros de alto nivel en su centro de I+D en el país para 2030. Asimismo, animó al grupo a conectar a las empresas de su red para expandir la inversión y la cooperación en Vietnam, con un enfoque inicial en 11 sectores tecnológicos estratégicos, y a colaborar estrechamente con el CNI para reforzar la formación de recursos humanos y desarrollar el ecosistema nacional de startups impulsadas por la innovación.



El vicepremier expresó su deseo de que el grupo continúe fortaleciendo la cooperación con socios nacionales para promover la transferencia tecnológica, posicionando gradualmente a Vietnam como el principal centro de inversión de Dassault Systèmes en el Sudeste Asiático y en Asia en general.



También exhortó al Ministerio de Finanzas y al CNI a crear condiciones favorables para que Dassault Systèmes, en particular, y los socios extranjeros, en general, participen en el desarrollo de la infraestructura tecnológica de Vietnam, incluido el establecimiento y la operación de centros de I+D, incubadoras y laboratorios compartidos.



Al mismo tiempo, alentó al CNI a seguir desempeñando su papel clave dentro del ecosistema nacional de innovación, fortaleciendo los vínculos con organizaciones internacionales y oficinas de representación extranjeras en Vietnam para promover programas de cooperación en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.



El vicepremier reafirmó el compromiso del Gobierno vietnamita de continuar mejorando el entorno de inversión y negocios, y de crear condiciones favorables para que los inversores nacionales y extranjeros operen de manera eficaz, sostenible y a largo plazo./.