Nueva Zelanda ofrece 180 mil dólares en ayuda a familias afectadas por tormentas en Lang Son

La Embajada de Nueva Zelanda y la organización World Vision International, en colaboración con la Cruz Roja de la provincia norteña vietnamita Lang Son, entregaron asistencia a las familias afectadas por las últimas tormentas.



Lang Son fue afectada por las inundaciones. Fuente: VNA



El 26 de enero, la delegación entregó 339 paquetes de ayuda a las familias de la zona, que incluyeron dinero en efectivo (153 dólares por familia), kits de hogar (valorados en cerca de 115 dólares) y fondos para la reparación de instalaciones de agua y sanitarias (153 dólares por familia). Además, se ofreció formación sobre higiene y el uso de agua potable.



La embajadora adjunta de Nueva Zelanda en Vietnam, Rebecca Leslie Hemara, reafirmó su compromiso con la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por desastres naturales en Vietnam.



Por su parte, la vicepresidenta de la Cruz Roja de Lang Son destacó que, a pesar de los esfuerzos realizados, las familias siguen enfrentando dificultades.



Gracias a la donación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, más de 187 mil USD fueron destinados a ayudar a 840 hogares en las comunas de That Khe y Trang Dinh./.