“Nueva melodía” para el turismo de Vietnam

Hanoi (VNA)- El turismo musical está emergiendo como una gran tendencia que permite abrir una nueva era para la industria sin humo y atraer a visitantes nacionales e internacionales a explorar Vietnam con experiencias completamente diferentes.

En el programa "Anh trai vuot ngan chong gai" (Call Me By Fire) (Foto: VNA)



En los últimos años, Vietnam ha atestiguado un auge de eventos musicales a gran escala. No solo a nivel nacional, el país se está convirtiendo en una "parada" para muchas giras internacionales. Los "superconciertos" de artistas como BLACKPINK, Westlife y G-Dragon en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh no solo llenaron estadios, sino que también atrajeron a decenas de miles de espectadores nacionales e internacionales, generando resultados tangibles para la industria turística local, desde el alojamiento y la gastronomía hasta los servicios de entretenimiento.



Igualmente, programas de entretenimiento nacionales como "Anh trai vuot ngan chong gai" (Call Me By Fire) o "Anh trai Say Hi" (Say Hi with Bros) también reportaron una fuerte atracción. Según datos de los organizadores, cada programa atrajo entre 50 mil y 70 mil espectadores, lo que demuestra la gran demanda pública por el entretenimiento ligado a la música, especialmente entre los jóvenes y los turistas nacionales.



Junto con el desarrollo de grandes conciertos, el modelo de turismo que combina música con un enfoque personalizado y sofisticado está siendo implementado eficazmente por muchas empresas. Paradise Vietnam es una de las agencias turoperadoras pioneras en integrar la música en sus tours de lujo en cruceros por la Bahía de Ha Long. Allí, las presentaciones de música en vivo que se organizan cada tarde y noche en los cruceros Paradise Elegance y Paradise Grand se han convertido en un "sello distintivo" apreciado por los pasajeros.



Paradise Vietnam también organiza numerosos minishows y noches de música con la participación de artistas como Bang Kieu, Le Hieu, o la banda internacional 911. El impacto de esos programas no solo la ayuda a posicionar su marca, sino que también estimula el turismo en Ha Long y aumenta la ocupación en hoteles y cruceros.



Según Hoang Van Cong, gerente del crucero Paradise Delight, la demanda de experiencias vacacionales combinadas con música por parte de los turistas vietnamitas está creciendo rápidamente. Aunque este modelo solo se ha dado a conocer en Vietnam en los últimos años, los nacionales están cada vez más dispuestos a pagar por experiencias que ofrecen valor emocional y conexiones profundas.



Una encuesta realizada por Paradise Vietnam a principios de 2025 reveló que hasta el 85% de los viajeros consideraron que la música contribuyó significativamente al valor emocional de su viaje.

La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam enfatiza que el modelo de turismo combinado con entretenimiento, incluida la música, es una de las direcciones para el desarrollo de productos específicos destinados a aumentar el tiempo de estancia y el gasto de los vacacionistas.



El director de la entidad, Nguyen Trung Khanh, afirmó que crear experiencias profundas y personalizadas y diversificar los productos es una estrategia a largo plazo, mientras que la música tiene un papel especial en la conexión emocional de los turistas con el destino.



Por ello, muchas empresas turísticas promueven audazmente la cooperación con artistas nacionales e internacionales para crear tours especializados basados en eventos o ídolos (fan-tours), un modelo que se desarrolla fuertemente en Corea del Sur, Japón y Tailandia. Si se implementa de manera sistemática, esto podría convertirse en una "palanca" para que Vietnam se transforme en un destino cultural y de entretenimiento atractivo en el Sudeste Asiático.



De acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Productos Turísticos hasta 2030, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo identifica el turismo asociado a eventos, festivales culturales, deportivos y de entretenimiento como uno de los grupos de productos principales. Por tal motivo, incentiva la inversión en nuevos tipos de turismo, como musical, cinematográfico, deportivo y de entretenimiento, con un enfoque profesional, vinculado a la identidad local y con el objetivo de aumentar la competitividad internacional.



Con una inversión sistemática por parte de las empresas, una orientación estratégica del sector y una recepción positiva por parte de los viajeros, el turismo musical promete ser una "nueva melodía" para el desarrollo creativo e inspirador de la industria del ocio de Vietnam en la próxima década./.