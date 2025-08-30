Nombran a Le Hoai Trung ministro interino de Relaciones Exteriores

Hanoi (VNA) El primer ministro Pham Minh Chinh presidió hoy una ceremonia para entregar la decisión de asignar al secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Oficina, Le Hoai Trung, el puesto del ministro interino de Relaciones Exteriores.



El primer ministro Pham Minh Chinh entregó la decisión de asignar al secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Oficina, Le Hoai Trung, el puesto del ministro interino de Relaciones Exteriores. Foto: Duong Giang – VNA



Al intervenir en el evento, Pham Minh Chinh enfatizó que Le Hoai Trung es un alto dirigente del Partido, ejemplar en coraje político, cualidades morales, pensamiento estratégico y agudo, y bien entrenado en el campo de la diplomacia.



Al evaluar los logros del sector diplomático, el jefe del Gobierno dijo que en los últimos años, la rama ha alcanzado muchos éxitos sobresalientes; ha hecho contribuciones importantes a la causa de la construcción y el desarrollo nacional; se ha convertido en uno de los puntos brillantes en los triunfos generales del país, afirmando así su papel y posición en el ámbito internacional.



Actualmente, Vietnam tiene relaciones diplomáticas con 194 países y ha ampliado el marco de asociaciones estratégicas integrales, asociaciones estratégicas y asociaciones integrales con 38 estados y ha firmado 17 acuerdos de libre comercio con socio extranjeros, entre otros, destacó.



Tras reiterar los importantes resultados del sector diplomático, el dirigente también resaltó el papel de Bui Thanh Son como jefe de la Cancillería durante mucho año.



Al analizar el contexto de la situación mundial con cambios rápidos e impredecibles que tienen profundos impactos en todas las actividades del país, dijo que los requisitos que se le imponen al sector diplomático, a los ministerios y a las ramas son cada vez más altos, especialmente en la comprensión de la situación para que el Partido y el Estado no se sorprendan pasivamente de las estrategias relacionadas con los asuntos exteriores.



Por lo cual, expresó su confianza en que Bui Thanh Son (actualmente viceprimer ministro); Le Hoai Trung y el colectivo de la Cancillería promuevan el papel pionero, importante y regular de los asuntos exteriores en la nueva era, con vistas a esforzarse por completar los dos objetivos estratégicos de 100 años establecidos por el XIII Congreso Nacional del Partido.



También hizo hincapié en la importancia de contribuir a ampliar el espacio de desarrollo del país y crear oportunidades de integración y servicios a avances estratégicos en el próximo período.



La diplomacia en la nueva era, junto con la tarea de proteger a la Patria, necesita tomar la iniciativa en identificar y aprovechar las oportunidades y posibilidades para dominar la situación; construir un sector "integral, moderno y profesional", a la altura de la región y que alcance los estándares internacionales, en el que la labor clave es seguir formando un equipo de personal profesional, pionero, valiente, unido, responsable, creativo e innovador en sus actividades, recomendó.



Por su parte, Le Hoai Trung expresó su determinación y esfuerozs para completar con éxito las tareas asignadas por el Partido, el Estado y el Gobierno; sobre todo implementar efectivamente las políticas, promover los asuntos exteriores y la integración internacional como una labor importante y regular y movilizar recursos para desarrollar el país, entre otros aspectos, a fin de mejorar la posición y el prestigio de Vietnam en la arena internacional./.