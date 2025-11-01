Ninh Binh completa el registro de embarcaciones y refuerza el control contra la pesca ilegal

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – Con el objetivo de agilizar el registro de embarcaciones pesqueras y la emisión de licencias, el Comité Popular de la provincia norvietnamita de Ninh Binh ha instruido a las autoridades locales y a los departamentos competentes a cumplir plenamente las directrices del Gobierno y de la propia provincia.



La provincia vietnamita de Ninh Binh completa el registro del 100% de sus embarcaciones y supervisa las de alto riesgo para erradicar la pesca ilegal. Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)





El vicepresidente del Comité Popular de Ninh Binh, Tran Anh Dung, informó que la administración provincial ha ordenado a las autoridades de todos los niveles revisar y contabilizar las embarcaciones que aún no se encuentran registradas ni cuentan con licencia de pesca.



A la vez, se ha solicitado a las autoridades locales que orienten y apoyen a los propietarios que tramitan el registro o la licencia de pesca, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Pesca de 2017. Toda la información de las embarcaciones deberá actualizarse con precisión tanto en la Base de Datos Nacional de Pesca (VNFishbase) como en la base de datos nacional de residentes (VNeID).



En el caso de las embarcaciones que no cumplan los requisitos de registro o licencia, las agencias locales deberán elaborar una lista para su estricto control, asegurando que permanezcan sin equipos de pesca y que tengan prohibido realizar actividades pesqueras. Las autoridades podrán ordenar su retirada del agua y publicar la información en los medios de comunicación para facilitar la supervisión comunitaria.



Las fuerzas de seguridad también han recibido la instrucción de asistir a los propietarios, capitanes y tripulantes en el registro y verificación de sus cuentas VNeID, a fin de sincronizar los datos de residentes y embarcaciones. Además, se intensificarán las campañas de comunicación pública para concienciar a la población.



Hasta el 12 de octubre, Ninh Binh había completado el registro de sus 1.361 embarcaciones pesqueras de más de seis metros de eslora, actualizando toda la información en VNFishbase y alcanzando así el 100%. Todas las embarcaciones registradas han sido debidamente numeradas y marcadas. La provincia actualmente mantiene bajo estricta supervisión 20 embarcaciones consideradas de alto riesgo por infracciones pesqueras, las cuales permanecen inactivas, según el Departamento Provincial de Agricultura y Medio Ambiente./.



