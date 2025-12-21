Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Nguyen Thi Oanh alcanza el hito de 15 oros en atletismo en los SEA Games

La impresionante cadena de logros a lo largo de múltiples ediciones de los Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games) no solo confirma su nivel deportivo, sino que también convierte a Nguyen Thi Oanh en un símbolo de perseverancia, dedicación y orgullo del deporte vietnamita.
Nguyen Thi Oanh alcanza el hito de 15 oros en atletismo en los SEA Games

 

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top