Nexos Vietnam–Indonesia: 70 años de acompañamiento por un Sudeste Asiático próspero

Yakarta (VNA)- En el artículo “Vietnam e Indonesia celebran siete décadas de relaciones bilaterales”, publicado en Policy Brief Special Edition, el profesor Vijay Sakhuja, experto en geopolítica y relaciones internacionales, califica los vínculos bilaterales como una de las asociaciones estratégicas más importantes del Sudeste Asiático.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunciaron la elevación de las relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral, en Yakarta, 10 de marzo de 2025. (Foto: VNA)

La relación, que se remonta a la década de 1950 en el contexto de las luchas de ambos países por la independencia, está forjada por la confianza política y una visión compartida de paz, estabilidad y desarrollo sostenible, intereses estratégicos compartidos y una visión común de paz, estabilidad y desarrollo sostenible en la región.

Vietnam e Indonesia comparten una historia similar de lucha por la independencia, lo que ha forjado un profundo entendimiento mutuo y un estrecho vínculo entre sus pueblos. La amistad entre los presidentes Ho Chi Minh y Sukarno constituye el símbolo más temprano de esta relación, un legado político que ha sido preservado por generaciones de líderes.

En marzo de 2025, los lazos bilaterales se elevaron oficialmente al nivel de Asociación Estratégica Integral, reflejando un alto grado de confianza política entre ambos países.

Ambas naciones desempeñan un papel relevante en la región del Indo-Pacífico. Vietnam se encuentra en rutas marítimas y cadenas de suministro vitales que conectan el noreste de Asia con el sudeste asiático continental, mientras que Indonesia controla rutas marítimas estratégicas como los estrechos de Malaca, Sonda y Lombok.

Esta cooperación facilita la conectividad económica regional, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 18 mil millones de dólares para 2028.

Un aspecto destacado es la cooperación en inversión estratégica, en particular el proyecto de 1,2 mil millones de dólares de VinFast en Indonesia, que no solo tiene un impacto económico significativo, sino que también simboliza el avance de Vietnam en el ámbito de las tecnologías verdes.

En relación con la cooperación en defensa y seguridad, ambos países comparten la visión de una región libre y abierta basada en el derecho internacional, especialmente en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

La delimitación de las zonas económicas exclusivas entre ambos Estados es una clara muestra del compromiso de resolver asuntos sensibles por medios pacíficos.

Vietnam e Indonesia también desempeñan un papel fundamental dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), contribuyendo a preservar la cohesión interna y la centralidad de la organización en un contexto de creciente competencia estratégica entre las grandes potencias.

Tras 70 años, la relación bilateral no solo mantiene su carácter estratégico, sino que también refleja el papel cada vez más destacado de Vietnam e Indonesia como “potencias medias” en la región./.