Museos de naturaleza en Vietnam impulsan turismo educativo y ecológico

En el Museo de Historia Natural de Vietnam. (Fuente: VNA)

Los museos de historia natural y centros de investigación biológica en Vietnam atraen cada vez más a estudiantes, familias y visitantes gracias a la renovación expositiva, el uso de tecnología y actividades interactivas, abriendo nuevas perspectivas para el turismo educativo y ecológico.

En el barrio Nghia Do (Hanoi), el Museo de Historia Natural de Vietnam es uno de los destinos que recibe visitantes de manera constante cada fin de semana, especialmente durante las vacaciones y el verano. Con cerca de 40 mil especímenes almacenados y exhibidos científicamente, el museo recrea la historia del desarrollo de la vida a lo largo de unos 3,6 mil millones de años. Las piezas se organizan por temáticas y se combinan con iluminación, modelos y paneles informativos visuales que facilitan al público el acceso al conocimiento.

Además de las exposiciones estáticas, el museo organiza numerosas actividades experienciales como la elaboración de especímenes de insectos, el moldeado de modelos fósiles, la creación de robots de dinosaurios o la pintura de máscaras de animales. Muchas escuelas de Hanoi y de provincias cercanas lo eligen con frecuencia como destino de actividades extracurriculares. El inicio de la construcción de una nueva sede del Museo de Historia Natural de Vietnam en la comuna Kieu Phu, en Hanoi, el 25 de noviembre de 2025, se considera un paso importante en su desarrollo.

En la región central, el Museo de Historia Natural de la Costa Central, situado en el barrio Vy Da (ciudad central de Hue), reabrió sus puertas en enero de 2026 tras un período de renovación. El museo conserva miles de especímenes que reflejan los ecosistemas del bosque tropical lluvioso, la laguna Tam Giang–Cau Hai y las aguas costeras, entre ellos ejemplares representativos como el saola, el tigre de Bengala, el leopardo, el oso malayo y una colección de peces del río Huong.

Según la orientación de desarrollo hasta 2030, el área central de 16 hectáreas incluirá espacios de exposición interiores y exteriores, un jardín de mariposas, zonas de insectos y de conservación de recursos genéticos, además de su conexión con sitios patrimoniales cercanos.

En el barrio Nha Trang (provincia central de Khanh Hoa), el Museo Oceanográfico del Instituto de Oceanografía recibe más de 500 mil visitantes cada año. Desde 2023, el museo ha mejorado continuamente sus espacios expositivos, ha incorporado nuevos especímenes y ha reforzado la interacción en plataformas digitales para aumentar la eficacia de la comunicación sobre la protección de la vida marina y ofrecer experiencias más visuales a los visitantes.

Según la evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Vietnam figura entre los 16 países con mayor biodiversidad del mundo. Los ecosistemas de bosques, altiplanos, lagunas y mares insulares constituyen una base favorable para el desarrollo del turismo ecológico y la educación ambiental.

En la práctica, cuando se invierte en la modernización y en la incorporación de actividades experienciales, el número de visitantes en muchos museos de historia natural aumenta notablemente. No obstante, algunas instituciones aún enfrentan limitaciones en superficie, tecnología interactiva y recursos humanos. El fortalecimiento de la formación de guías, la aplicación de tecnologías digitales y la cooperación con empresas turísticas se consideran soluciones clave para aprovechar mejor el potencial del turismo educativo en el futuro cercano./.