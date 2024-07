Multitudes de pobladores se alinean para rendir homenaje póstumo al Secretario General

Hanoi (VNA)- Un gran número de personas acudieron hoy en masa a la Casa Funeraria Nacional en Hanoi, al Salón de Conferencias Thong Nhat (Reunificación) en Ciudad Ho Chi Minh y a la comuna de Dong Hoi, del distrito Dong Anh de la captital, para rendir homenaje póstumo al querido líder Nguyen Phu Trong, excelente discípulo del Presidente Ho Chi Minh.

Pobladores expresan dolor infinito por el deceso del Secretario General. (Fuente: VNA)



En la Casa Funeraria Nacional, personas de todas las edades, estratos, profesiones y localidades expresaron el dolor infinito por el fallecimiento del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



Sosteniendo en su mano un retrato del Secretario General, Dao Thi Ngoc Lan, miembro de la Asociación de Veteranos de la comuna de Vong Xuyen del distrito Phuc Tho, Hanoi, dijo que estuvo presente en la Casa Funeraria Nacional desde las 4:00 de la mañana para despedir al dirigente, a quien calificó como un líder con absoluta lealtad a la Patria y al pueblo.



“Desde que me enteré de su fallecimiento, lloro todos los días. No pasa un día sin que piense en el Secretario General. Espero que todos los funcionarios y militantes sigan el ejemplo moral del Presidente Ho Chi Minh y aprendan las virtudes de Nguyen Phu Trong”, afirmó.



A su vez, Hoang Van Toan, un residente de 54 años de la provincia de Bac Ninh, aseguró que él y su esposa llegaron al lugar a las cinco de la mañana.



En los últimos días cuando imágenes del extinto dirigente han sido resaltadas en los medios de comunicación, redes sociales y otros espacios, se siente como si un familiar hubiese fallecido.



“Es un líder íntegro, ejemplar, con un estilo de vida sencillo, temple y sabiduría. Muchos vietnamitas lo respetan y aman", enunció Van Toan.



Mientras tanto, Do Le Thuy Hang y su hermana viajaron desde la ciudad de Da Lat, en la provincia altiplana de Lam Dong, a Hanoi con el deseo de “ver al tío Trong por última vez”. “El tío Nguyen Phu Trong es un ejemplo a seguir para nuestra generación”, detalló.



En tanto, Le Van Dong, un veterano de guerra de más de 70 años de la provincia central de Thanh Hoa, que partió hacia Hanoi a las 2:00 de la madrugada, subrayó que durante todo el proceso de trabajo del líder del Partido prestó gran atención y sentimientos especiales a Thanh Hoa, añadiendo que los pobladores admiran mucho al Secretario General.



Al ver el funeral transmitido en vivo por televisión, el primer coronel Nguyen Thai Hoa, con 55 años de membresía en el PCV, se refirió al máximo dirigente partidista como un gran erudito cultural que dedicó toda su vida al país y al pueblo hasta el último minuto de su vida



En particular, la lucha contra la corrupción y las manifestaciones negativas liderada por el Secretario General ha "encendido un gran fuego" para "quemar" los "gusanos" que violan las disciplinas partidistas y las leyes del Estado y muestran degradación de la moral y la ideología.



Thai Hoa expresó su firme certeza de que el Buró Político, el Secretariado y el Comité Central del Partido convertirán el dolor en acciones más positivas, drásticas y efectivas.

Tran Tuan Khanh, secretario del Comité partidista y jefe del vecindario número 9 del barrio Pham Dinh Ho en el distrito Hai Ba Trung de Hanoi, manifestó que uno de los legados más destacados del secretario general es la escuela de diplomacia de bambú. “El Secretario General es un excelente discípulo del Presidente Ho Chi Minh”, destacó con orgullo Tuan Khanh.



En Ciudad Ho Chi Minh, multitudes de personas de diversas unidades, agencias y organizaciones de la ciudad y otras localidades de la región sur se alinearon frente al Salón de Conferencias Thong Nhat (Reunificación) en el Distrito 1 para reiterar su respeto al Secretario General.



Ha Van Beo, de 76 años, se despertó a las 3:00 de la madrugada para tomar un autobús desde la provincia de Ben Tre, en el delta del Mekong, hasta Ciudad Ho Chi Minh. Esperó con impaciencia su turno para rendir homenaje al amado líder. Incapaz de ocultar su dolor, Van Beo compartió que, aunque nunca conoció al Secretario General, a través de sus acciones para el beneficio del país y del pueblo demostró ser un líder que se dedicó de todo corazón a la nación y la gente.



Exponiendo también su infinita tristeza por el fallecimiento del Secretario General, Hoang Don Nhat Tan, exredactor jefe del periódico Tuoi Tre (Juventud), apuntó que el dirigente fue quien abrió un nuevo camino, conectando y acercando a Vietnam con el mundo.



Su fallecimiento es una gran pérdida para el Partido y el Estado, pero dejó un legado extremadamente grande tanto en la teoría como en el trabajo de construcción y rectificación de las filas partidistas, agregó Nhat Tan.



En la ciudad natal del dirigente, en la aldea de Lai Da, comuna de Dong Hoi, distrito de Dong Anh de Hanoi, se realizó solemnemente un acto de homenaje póstumo al extinto líder según el rito funerario nacional.



Phan Anh Xuan, residente en Lai Da, detalló que, al enterarse del deceso, su familia sintió como si acabaran de perder a un pariente cercano.



Manifestó su orgullo y honor de que la Patria cuente con un nativo destacado, un líder que dedicó toda su vida para el pueblo y la patria.



“Él es un gran ejemplo para que lo estudiemos y lo sigamos, prometemos vivir y trabajar según su noble espíritu", declaró Anh Xuan.



El veterano teniente coronel Le Van Ha, que asistió al funeral con sus camaradas en la aldea de Hoi Phu de la comuna, aseguró que siempre está impresionado por la personalidad, el espíritu y la voluntad del Secretario General, tanto en la causa revolucionaria como en la vida diaria.



Comunicó su esperanza de que la voluntad y el espíritu del difunto líder sean seguidos por las generaciones futuras para construir conjuntamente la Patria.



El secretario del Comité del Partido en el distrito de Dong Anh, Le Trung Kien, dijo que organizar los servicios conmemorativos y de homenaje al secretario general Nguyen Phu Trong en su ciudad natal, la aldea de Lai Da, es un gran honor y responsabilidad de las autoridades locales y el pueblo.



Las banderas nacionales ondearon a media asta mientras las organizaciones y agencias estatales guardaron un minuto de silencio en homenaje al fallecido líder.



Los habitantes étnicos de la provincia de Phu Tho, en el norte del país, estaban profundamente tristes al ver el funeral de Estado del Secretario General transmitido en vivo por televisión. Explicaron que el fallecido dirigente dejó un legado monumental de teoría, cultura y consolidó la confianza del pueblo en el Partido, y lo llamaron "un gran quemador de hornos" con contribuciones significativas a la lucha contra la corrupción y las manifestaciones negativas.



Con residentes en las provincias centrales de Thanh Hoa y de Ha Tinh, Nguyen Phu Trong fue un líder sencillo, amable e ingenioso. Su estilo de vida, dijeron, es un ejemplo brillante para que el pueblo y los funcionarios lo estudien y sigan, contribuyendo al desarrollo de Vietnam como una nación próspera.



Mientras tanto, el jefe del Partido es recordado entre la gente de la provincia central sur de Ninh Thuan como un líder respetado con instrucciones específicas y prácticas, las cuales ha impulsado el desarrollo local, en particular las zonas montañosas y las habitadas por grupos étnicos minoritarios.



El estilo de vida sencillo, la ética revolucionaria y la devoción a la nación del secretario general Nguyen Phu Trong también permanecerán siempre en la mente de la gente de la provincia de Kien Giang, en el delta del Mekong./.