Modelo de dos niveles impulsa reforma administrativa en Vietnam

Hanoi (VNA) El modelo de gobierno local de dos niveles en Vietnam y la fusión de unidades administrativas están generando cambios importantes y se prevén mejoras en el mercado inmobiliario gracias a la eliminación de trabas burocráticas, el aumento de la transparencia y la ampliación de espacios para la inversión a largo plazo.

Según los expertos, se espera que este modelo se convierta en la "clave" para resolver los cuellos de botella en los procedimientos administrativos.

* Aumentar la iniciativa y flexibilidad

Un estudio revela que en Hanoi, tras más de tres meses de la implementación de este modelo, el proceso de liberación de terrenos ha experimentado numerosos cambios positivos. Las autoridades locales se muestran más proactivas y flexibles, y se valora el diálogo y el consenso, lo que ha contribuido a eliminar muchos obstáculos que persistían desde hace años.

Desde la cercanía con la gente hasta un mecanismo específico de descentralización, el aparato de base es ahora más proactivo en el manejo de situaciones cotidianas, eliminando gradualmente los "cuellos de botella" que han existido durante muchos años.

Luego de la entrada en vigor del Decreto 151/2025/ND-CP, que define claramente las responsabilidades en el sector de la tierra, las comunas y los barrios han recibido mayor autoridad para organizar la recuperación de terrenos, la compensación, el apoyo y el reasentamiento.

Gracias a ello, muchas localidades de la capital han pasado del estado de "esperar pasivamente instrucciones" a planificar, difundir, dialogar e implementar de forma proactiva la aplicación de la ley cuando sea necesario.

* Motivación tras la reforma

Puesto en vigor desde 1 de julio de 2025, el modelo de gobierno local de dos niveles no solo ayuda a racionalizar el aparato, sino que también genera un nuevo avance en la reforma administrativa, especialmente en las grandes ciudades, de acuerdo con los especialistas.

Do Thi Thu Giang, directora nacional de servicios de valoración y consultoría de la empresa Savills Vietnam, afirmó que una fuerte descentralización a nivel local ayudará a simplificar el proceso de concesión de licencias de inversión, construcción y aprobación de proyectos.

Al acortarse los tiempos de procesamiento y reducirse los costos, las empresas pueden aumentar la eficiencia de sus inversiones y mejorar sus ganancias y la confianza del mercado, reiteró.

El nuevo modelo también contribuye a aumentar la transparencia y la previsibilidad del sistema jurídico. Al concentrar la autoridad decisoria a nivel provincial, se evitan las duplicaciones de responsabilidades, lo que garantiza la coherencia en la aplicación de la ley.

Mientras tanto, Nguyen Van Dinh, vicepresidente de la Asociación de Bienes Raíces de Vietnam, consideró que la transición a un modelo de dos niveles representa un avance significativo en la reforma administrativa.

Anteriormente, las empresas estaban preocupadas por la capacidad de aplicación de la ley de los funcionarios de base; sin embargo, la realidad demuestra que las comunas y los barrios se han adaptado rápidamente y han cumplido eficazmente con sus funciones.

La implementación fluida del modelo está ayudando a acortar el tiempo de tramitación de varios meses a tan solo unas semanas, especialmente para proyectos de vivienda social e infraestructura urbana, entre otros, explicó.

Los expertos afirman que el éxito del modelo depende de la claridad en las directrices políticas, la capacidad de los funcionarios locales y la coherencia de las leyes sobre tierras, vivienda e inversión.

Al mismo tiempo, el desarrollo de infraestructuras, la planificación urbana y el mantenimiento del diálogo entre el Gobierno y las empresas serán factores clave para ayudar a que el modelo de dos niveles se desarrolle a plenitud.

El modelo de gobierno local de dos niveles está demostrando gradualmente su eficacia práctica en cada localidad. La orientación adecuada, el consenso de las personas y las empresas, y el esfuerzo del los líderes, se consideran la clave para superar los obstáculos burocráticos, promover el desarrollo sostenible y contribuir a la construcción de una administración moderna y transparente./.