Misión de la CE evaluará esfuerzos de Vietnam contra la pesca ilegal en marzo

Hanoi, 03 mar (VNA)- El Departamento de Control Pesquero, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, envió un documento a las provincias y ciudades costeras sobre la preparación de expedientes y materiales para trabajar con la quinta misión de inspección de la Comisión Europea (CE) en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

Según esta entidad, el 25 de febrero de 2026 recibió una carta oficial de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG-MARE) en la que se notificaba el programa preliminar de trabajo de la quinta misión de inspección de la CE, prevista del 9 al 19 de marzo.

Para garantizar una preparación cuidadosa, uniforme y rigurosa de los contenidos al servicio de la misión, se solicitó a los Departamentos de Agricultura y Medio Ambiente de las localidades costeras con flota pesquera que elaboren con urgencia informes concisos y completos, con datos coherentes y debidamente explicados, asegurando la concordancia con el sistema nacional de base de datos pesquera Vnfishbase y otras bases de datos pertinentes.

Deberán asignar a sus dirigentes para supervisar directamente la labor y designar funcionarios con alta especialización y dominio de los datos para atender y responder a las solicitudes de la misión, pidió.

Se organizará un sistema de guardia 24/7 durante todo el período de trabajo de la CE en Vietnam y se coordinará proactivamente con las fuerzas competentes, como la Guardia Fronteriza, la Policía y las autoridades locales, a fin de proporcionar expedientes y explicaciones cuando se soliciten.

Se exigirá el cumplimiento estricto del control de las embarcaciones en la entrada y salida de los puertos, garantizando que el 100% de los barcos obligados a instalar el sistema de seguimiento por satélite (VMS) mantengan conexión continua.

Se supervisará plenamente el volumen de productos pesqueros desembarcados en los puertos y se aplicará rigurosamente la certificación y validación del origen de los productos conforme a la normativa.

Asimismo, se revisarán y actualizarán los datos de las embarcaciones en los sistemas Vnfishbase y VMS, asegurando la coherencia y exactitud entre los expedientes físicos y los datos electrónicos.

Se procederá a resolver de manera definitiva la situación de las embarcaciones “tres no” (sin registro, sin inspección técnica y sin licencia), actualizando completamente los expedientes de infracción en el sistema informático.

Se negará categóricamente la salida al mar a las embarcaciones que no cumplan las condiciones operativas, no hayan subsanado infracciones o pierdan conexión VMS conforme a la normativa. Además, se prepararán inspecciones in situ ante posibles visitas sorpresa en puertos pesqueros, zonas de fondeo, subdepartamentos de pesca y puertos.

Al mismo tiempo, se deberá evitar absolutamente que se produzcan infracciones de embarcaciones vietnamitas en aguas extranjeras durante el período de trabajo de la misión en el país.

El Departamento de Control Pesquero instó a desplegar estas tareas con seriedad y urgencia, considerándolas una misión prioritaria y apremiante para contribuir a la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta por la CE./.