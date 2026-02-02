Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam sostiene conversaciones con su homólogo cubano

Hanoi (VNA)- El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy conversaciones con el enviado especial del Partido Comunista y del Estado de Cuba, miembro del Buró Político y canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, en el marco de su visita al país indochino del 1 al 3 de febrero de 2026.

En la cita (Fuente: VNA)

Durante las conversaciones, ambas partes se informaron mutuamente sobre la situación de cada país e intercambiaron orientaciones y medidas para fortalecer la solidaridad tradicional, la amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba, la combinación estrecha entre la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular en el nuevo contexto, así como sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común.

Hoai Trung informó sobre los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, en el cual se eligió a los miembros del Comité Central, Buró Político y Secretariado, y se aprobaron documentos estratégicos que fijan el objetivo de llevar al país a una nueva etapa de desarrollo, con miras a cumplir las metas para 2030 y 2045.

Bruno Rodríguez afirmó que el éxito del Congreso XIV no solo constituye una victoria del pueblo vietnamita, sino también una importante fuente de estímulo y una valiosa experiencia para el Partido Comunista y el pueblo de Cuba en la construcción y defensa de la patria.

Ambas partes valoraron los resultados de las actividades conmemorativas realizadas en cada país con motivo del “Año de la Amistad Vietnam–Cuba 2025”, que celebra el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Reafirmaron que la diplomacia del Partido es la base política clave que orienta las relaciones bilaterales.

Los dos ministros coincidieron en asesorar a los altos dirigentes de ambos países para intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos a todos los niveles; promover el intercambio teórico y práctico sobre la construcción del Partido, la formación y planificación de cuadros estratégicos, así como sobre las experiencias de Renovación, desarrollo económico e integración internacional; y acordaron elaborar un plan de cooperación entre los dos Partidos y Estados para el próximo período.

Asimismo, Hoai Trung y Bruno Rodríguez acordaron fortalecer el papel central de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países en la coordinación y supervisión de los mecanismos de cooperación, en particular en la concreción de proyectos prioritarios en los ámbitos de la alimentación, la energía y los productos farmacéuticos, con resultados prácticos y efectivos, conforme a los acuerdos de alto nivel alcanzados durante la visita de Estado a Cuba del secretario general To Lam en septiembre de 2024 y la visita de Estado a Vietnam del primer secretario del Partido y presidente Miguel Díaz-Canel en septiembre de 2025.

En cuanto a la diplomacia popular, ambos ministros expresaron su confianza en que constituye una base sólida de la relación bilateral y propusieron que las organizaciones de amistad y las entidades sociopolíticas de ambos países continúen renovando contenidos y métodos de trabajo, fortaleciendo la educación de las nuevas generaciones sobre la historia heroica y los lazos de lealtad y solidaridad entre Vietnam y Cuba.

Las dos partes compartieron evaluaciones profundas sobre el contexto internacional actual, marcado por cambios rápidos, complejos e imprevisibles; coincidieron ampliamente en su visión de los asuntos globales y reafirmaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias, conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

De cara al futuro, ambas partes reafirmaron su compromiso de intensificar la cooperación multilateral, coordinar estrechamente posiciones y apoyarse mutuamente en foros internacionales clave, especialmente en las Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados, contribuyendo de manera activa y responsable al fortalecimiento de un entorno de paz, estabilidad y desarrollo en el Sudeste Asiático y en América Latina y el Caribe.

El visitante agradeció la solidaridad constante de Vietnam y reafirmó que Cuba hará todo lo posible, junto con Vietnam, para preservar y fortalecer esta relación ejemplar.

En esta ocasión, Hoai Trung reiteró la posición firme y constante de Vietnam de exigir el levantamiento total del bloqueo contra Cuba./.