Ministerio de Seguridad Pública inicia la construcción de un estadio para 60.000 personas en Hung Yen

Hung Yen, Vietnam (VNA) – El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam dio inicio hoy a la construcción del Estadio PVF, un moderno recinto con capacidad para 60.000 espectadores y techo retráctil de última generación, en la provincia norteña de Hung Yen.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y los delegados ofician la ceremonia de colocación de la primera piedra. (Foto: VNA)



La ceremonia de colocación de la primera piedra contó con la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, junto con varios miembros del Buró Político.



El estadio estará ubicado en el Centro de Entrenamiento de Fútbol Juvenil PVF, en la comuna de Nghia Tru. El proyecto es financiado por el Ministerio de Seguridad Pública y tiene como contratista principal a Vinhomes JSC, filial del grupo Vingroup. Más que un espacio para eventos deportivos y culturales de las fuerzas de Seguridad Pública Popular, el estadio busca convertirse en un símbolo nacional de proyección internacional, reflejo de las aspiraciones de Vietnam en una etapa de fuerte desarrollo.



Durante su intervención, el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública, afirmó que el Estadio PVF representa un proyecto de infraestructura estratégico que materializa la visión del Partido y del Estado. En particular, responde a las orientaciones del secretario general To Lam, enfocadas en el desarrollo humano integral y la construcción de un país fuerte.



Diseñado para cumplir - e incluso superar - los estándares internacionales, se espera que el estadio se convierta en un centro deportivo, cultural y turístico de referencia tanto a nivel nacional como regional. Tendrá la capacidad de acoger grandes eventos internacionales como los Juegos Asiáticos (Asiad), los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA.



El complejo incluirá el estadio principal, campos de entrenamiento, un centro de rehabilitación y áreas dedicadas a actividades deportivas comerciales, recreativas y comunitarias. El objetivo es crear un entorno activo y saludable para personas de todas las edades, promoviendo al mismo tiempo el movimiento nacional de ejercicio físico inspirado en las enseñanzas del presidente Ho Chi Minh.



Además del deporte, el Estadio PVF también funcionará como un centro cultural y de entretenimiento moderno, con capacidad para albergar conciertos, festivales y eventos artísticos de gran escala. Se espera que el proyecto atraiga inversiones, fomente la integración, mejore la vida espiritual y cultural de la población y contribuya a un desarrollo social más equilibrado.



Gracias a su completa infraestructura de apoyo - que incluirá alojamientos, restaurantes y tiendas-, el estadio también está llamado a convertirse en un destino atractivo para el turismo deportivo y los encuentros internacionales.



Con una superficie de más de 55.000 metros cuadrados, el estadio contará con cuatro tribunas principales (A, B, C y D), además de espacios destinados a operaciones técnicas, seguridad, medios de comunicación, transmisiones, deportistas, áreas VIP y servicios de restauración. El complejo también dispondrá de una gran plaza al aire libre y un moderno aparcamiento de 18 hectáreas./.