Ministerio de Construcción aspira a una tasa de satisfacción absoluta en resolución de trámites administrativos

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Construcción de Vietnam (MCV) aspira a una tasa de satisfacción del 100% de ciudadanos y empresas en los procedimientos administrativos para 2030, en línea con su estrategia de transformación digital para el período 2025-2030, anunció su titular, Tran Hong Minh.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)





Para 2030, todos los procedimientos administrativos elegibles deberán estar completamente disponibles en línea, las solicitudes se procesarán electrónicamente y los usuarios se identificarán y autenticarán de forma unificada a través del sistema de identificación electrónica VNeID. Los resultados se entregarán digitalmente.



El ministerio también planea garantizar que el 100% de las tareas asignadas por el Gobierno y el Primer Ministro se supervisen y evalúen utilizando datos digitales, y que todos los expedientes de trabajo se procesen digitalmente, con excepción de aquellos protegidos por secretos de Estado.



Se establecerá un centro de datos del MCV para gestionar bases de datos nacionales y compartidas, así como un centro de innovación conectado con empresas tecnológicas, institutos y universidades. Se desarrollará infraestructura de Internet de las Cosas en sectores como infraestructura urbana, transporte inteligente y gestión de edificios.



Además, la cartera se compromete a garantizar la seguridad de los sistemas de información y a restablecer su funcionamiento en 24 horas en caso de incidente.



La digitalización completa de los servicios del MCV busca crear un ecosistema de big data centralizado y estandarizado. Este ecosistema permitirá el uso eficiente de datos en tiempo real para informes estadísticos, pronósticos, planificación de políticas y estrategias de desarrollo. A partir de entonces, la gestión y la dirección se basarán en plataformas digitales, y los datos digitales estarán conectados e interconectados desde el nivel central hasta el local.



El ministerio considera que la modernización de la administración y el aumento de la transparencia de los procesos son factores esenciales para mejorar la calidad de sus servicios./.