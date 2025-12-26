Hanoi, (VNA) – Millones de contribuyentes en Vietnam experimentarán un alivio fiscal significativo a partir del 1 de enero de 2026, gracias a la entrada en vigor de las enmiendas a la Ley del Impuesto sobre la Renta Personal (IRP), que aumentan las deducciones personales y familiares y simplifican la escala impositiva progresiva.



Millones de vietnamitas se beneficiarán de reducción del impuesto sobre la renta en 2026 (Foto: thanhnien.vn)



El cambio más destacado es el aumento de la deducción personal básica, que sube de 11 millones (418 dólares) a 15,5 millones de dongs (590 dólares) mensuales. Además, la deducción por cada dependiente (cónyuge, hijos, padres) se incrementa a 6,2 millones de dongs (236 dólares) al mes. Estos ajustes, combinados con las cotizaciones obligatorias a la seguridad social (10,5% sobre el salario base), significan que una persona soltera con un ingreso mensual de 17 millones de dongs (647 dólares) no tendrá obligación tributaria. En el caso de un contribuyente con un dependiente, el umbral de exención se eleva a aproximadamente 24 millones de dongs (913 dólares) mensuales.



Paralelamente, la compleja escala impositiva de siete tramos es reemplazada por una más simple de cinco tramos, con tasas que van desde el 5% hasta el 35%. Esta modificación beneficia especialmente a las rentas medias y altas.



Una innovación importante introducida por la ley reformada es la posibilidad de deducir gastos esenciales de educación y salud para el contribuyente y sus dependientes, según los detalles que establecerá el gobierno. Expertos como el doctor Nguyen Ngoc Tu de la Universidad de Negocios y Tecnología de Hanoi ven esto como un avance progresista que reconoce los costos vitales de las familias. Abogan por que la normativa sea lo suficientemente flexible y generosa, permitiendo la deducción total de gastos por enfermedades graves y estableciendo un límite anual razonable para gastos médicos y educativos ordinarios.



Los abogados Tran Xoa y Truong Thanh Duc coinciden en que estas deducciones son una medida humanitaria que alinea la política fiscal con la realidad de la vida familiar. Sugieren que, para facilitar la implementación, se podría establecer un monto fijo deducible mensual, por ejemplo, de 5 millones de dongs (190 dólares), tanto para el contribuyente como por cada dependiente.



La ley también introduce un beneficio sustancial para los propietarios que alquilan viviendas. El umbral de ingresos anuales para estar sujeto al IRP por este concepto se eleva drásticamente, de 100 millones (3 mil 800 dólares) a 500 millones de dongs (19 mil dólares). Esto eximirá de impuestos a un gran número de pequeños arrendadores. Para aquellos con ingresos superiores, el cálculo del impuesto cambia, resultando en una carga fiscal notablemente menor. Un arrendador con unos ingresos anuales de mil millones de dongs (38 mil dólares), por ejemplo, vería su obligación tributaria total reducirse en un 25%.



La reforma del IRP para 2026 representa una inyección de poder adquisitivo para los trabajadores y familias vietnamitas, al tiempo que racionaliza y moderniza el sistema tributario, aunque los expertos esperan que las regulaciones pendientes de desarrollo por parte del Gobierno aborden de manera efectiva las lagunas aún existentes.