Metro de Hanoi renueva trenes y amplía su horario ante el aumento de la demanda

Hanoi (VNA) – La Compañía de Ferrocarriles de Hanoi (Metro de Hanoi) anunció que incrementará la frecuencia de los trenes y ampliará el horario de operación para responder al creciente flujo de pasajeros durante los ensayos y el desfile oficial por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, que se celebra el 2 de septiembre.



El Metro de Hanoi recomienda a los usuarios adquirir los billetes de ida y vuelta en una sola compra, con el fin de ahorrar tiempo y evitar largas filas. Asimismo, se exhorta a los pasajeros a seguir las indicaciones del personal, mantener el orden tanto en las filas de venta como en los andenes, y evitar empujones o aglomeraciones.



Debido a la limitada disponibilidad de baños públicos en algunas estaciones, se aconseja a los pasajeros utilizar los servicios higiénicos dentro de las estaciones antes de salir.



En la Línea 3.1, tramo Nhon – Hanoi, hay baños disponibles tanto dentro de las estaciones como en áreas públicas cercanas. En el caso de la estación Cau Giay, se puede acceder a los baños de la Universidad de Transporte y Comunicaciones.



Durante el segundo ensayo del desfile, realizado el 24 de agosto, el Metro de Hanoi transportó a casi 200.000 pasajeros entre las 5:30 horas y la medianoche.



Solo la Línea 2A, Cat Linh – Dong Da, movilizó a más de 146.000 personas, marcando un nuevo récord de usuarios, mientras que la Línea 3.1 registró más de 50.000 pasajeros. Cifras similares se observaron también en el primer ensayo, llevado a cabo el 21 de agosto.



El Metro de Hanoi afirmó que estos récords reflejan la creciente confianza del público en este sistema de transporte moderno y respetuoso con el medio ambiente. Para garantizar una operación segura y fluida durante las vacaciones, se desplegará personal y directivos en estaciones clave con el objetivo de supervisar el flujo de pasajeros y asegurar un servicio ordenado, cómodo y eficiente./.