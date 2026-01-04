Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - La comuna de Dong Van, en la provincia norteña de Tuyen Quang, ubicada en el Geoparque Mundial de la Meseta Rocosa de Dong Van, avanza de manera gradual hacia un modelo de turismo inteligente mediante la aplicación de tecnologías digitales, con los datos como base para un desarrollo sostenible.

Meseta rocosa Dong Van impulsa turismo inteligente con tecnología digital. (Fuente: VNA)

Lejos de comenzar con grandes proyectos, la localidad ha optado por una solución sencilla pero eficaz: la instalación de códigos QR en los principales puntos turísticos, en cada alojamiento tipo homestay y en los pequeños restaurantes ubicados junto al casco antiguo.

Con un solo escaneo, los visitantes pueden consultar información sobre los destinos, recibir sugerencias de itinerarios acordes con las condiciones climáticas y registrar su recorrido desde el casco antiguo de Dong Van, la residencia de la familia Vuong, la aldea Lo Lo Chai hasta la torre de la bandera de Lung Cu. El sistema facilita el acceso al patrimonio y, al mismo tiempo, fomenta una exploración más amplia, evitando que los turistas se pierdan los espacios culturales más representativos de la meseta rocosa.

Según Pham Duc Nam, presidente del Comité Popular de Dong Van, la digitalización del turismo no solo renueva la experiencia del visitante, sino que, lo más importante, genera una valiosa fuente de datos. A partir de esta información, las autoridades locales pueden identificar los lugares donde los turistas permanecen más tiempo, los tipos de servicios más demandados y los puntos que requieren mayores inversiones. Todo ello constituye una base sólida para diseñar estrategias de turismo sostenible, en consonancia con los principios de conservación y desarrollo del Geoparque Mundial.

La comunidad local desempeña un papel central en el proceso de implementación. Ma Hoang Son, vicepresidente de la Asociación de Turismo de la comuna de Dong Van, señaló que el sistema ha sido diseñado de forma simple, sin necesidad de descargar aplicaciones, lo que permite que cualquier visitante lo utilice con facilidad.

El recorrido ha sido “ ludificado” mediante un mecanismo de acumulación de puntos, que incentiva una exploración más profunda y, al mismo tiempo, aumenta las oportunidades de ingresos para los hogares dedicados a actividades turísticas.

En Dong Van, la belleza de las formaciones kársticas de cientos de millones de años sigue siendo el alma del viaje. Sin embargo, con la incorporación de la tecnología, los visitantes pueden acercarse al patrimonio de una manera más profunda, sin aglomeraciones ni rutas repetitivas, siguiendo recomendaciones adaptadas a los intereses individuales.

El sistema digital contribuye a distribuir mejor el flujo de turistas y a evitar la concentración excesiva en un solo punto. Los visitantes son orientados hacia áreas con mayor capacidad, como el valle de Sang Tung, la aldea Lo Lo Chai o las rutas florales que rodean el pueblo. Esto resulta especialmente relevante en un contexto en el que la UNESCO ha advertido sobre la presión del turismo sobre el patrimonio rocoso./.