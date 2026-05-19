Mercado minorista impulsa la meta de crecimiento de dos dígitos en Ciudad Ho Chi Minh

Clientes compran en el supermercado GO!. Foto: VNA

El sector minorista de Ciudad Ho Chi Minh muestra fuertes señales de recuperación, con un aumento de alrededor del 16% en las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios de consumo durante los primeros cuatro meses del año.

Se trata del nivel más alto registrado en el último año y una señal positiva para el objetivo de la ciudad de alcanzar un crecimiento de dos dígitos en el sector de comercio y servicios este año.

El consumo interno es considerado uno de los principales motores para sostener el crecimiento económico. Tras la Resolución No. 88/NQ-CP del Gobierno sobre la promoción del mercado interno y el estímulo al consumo, muchos minoristas han acelerado la expansión de sus sistemas de distribución, invertido en tecnología y mejorado las cadenas de suministro.

Expertos del sector señalaron que las oportunidades de crecimiento en el comercio minorista de Ciudad Ho Chi Minh ya no se concentran principalmente en los distritos centrales, sino que se desplazan cada vez más hacia las zonas suburbanas, parques industriales y áreas urbanas satélite. Los modelos modernos de venta minorista integrados con servicios logísticos, tecnología y experiencias de compra también son considerados nuevos motores de crecimiento.

La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la mejora de la experiencia del cliente en los puntos de venta. Varias cadenas de supermercados han introducido aplicaciones digitales y servicios automatizados para optimizar la interacción con los consumidores y estimular el gasto.

El grupo Menas desplegó recientemente robots en algunos supermercados Mena Gourmet para ayudar a los clientes a transportar cestas, presentar programas promocionales y guiarlos hacia las secciones de productos. La empresa informó que la iniciativa ha contribuido a atraer más visitantes, prolongar el tiempo de compra y aumentar las transacciones comerciales.

Mientras el mercado minorista en las zonas céntricas se considera cercano a la saturación, las áreas suburbanas son vistas como espacios con un importante potencial aún sin explotar. Por ello, muchas empresas minoristas han acelerado sus planes de expansión fuera del centro urbano, especialmente después de que Ciudad Ho Chi Minh entrara en una nueva fase de desarrollo urbano.

La empresa Saigon Co.op inauguró recientemente el centro Co.op Thong Nhat en la zona de Di An, elevando a tres el número de hipermercados en la antigua provincia de Binh Duong. La expansión forma parte de una estrategia más amplia de la empresa para aprovechar la creciente demanda de consumo en las zonas suburbanas y vecinas, donde el comercio minorista moderno aún tiene margen de desarrollo.

La cadena también planea aumentar las inversiones y los programas promocionales en las antiguas provincias de Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau, al tiempo que ajusta sus modelos de negocio para adaptarse a la demanda local. Las zonas con gran número de trabajadores y parques industriales seguirán siendo mercados clave, mientras que las regiones con ventajas logísticas y portuarias contribuirán a una distribución más eficiente y a menores costos de transporte.

La mayoría de las grandes cadenas minoristas también han reforzado su presencia en los distritos suburbanos, al tiempo que incrementan la proporción de productos vietnamitas en sus tiendas. Las empresas están ampliando el apoyo a los productos OCOP (Una Comuna, Un Producto) y fortaleciendo la cooperación con proveedores nacionales para optimizar precios y estimular el consumo interno.

Según el Departamento municipal de Industria y Comercio, el crecimiento estable de los ingresos demuestra que el mercado minorista aún tiene un amplio margen de expansión si se aplican medidas adecuadas. La expansión de las redes de distribución, especialmente en las nuevas zonas urbanas y suburbanas, ya ha mostrado resultados positivos en el impulso del poder adquisitivo.

La entidad indicó que en años anteriores la ciudad organizó con frecuencia programas de ventas móviles para llevar productos de precios estabilizados y bienes vietnamitas de alta calidad a los residentes suburbanos.

Sin embargo, la creciente red de establecimientos minoristas modernos ha mejorado gradualmente el acceso a los productos y facilitado una circulación más fluida de mercancías desde los fabricantes hasta los consumidores.

Se espera que las autoridades locales continúen apoyando a las empresas en el desarrollo de sistemas de distribución en las áreas circundantes, particularmente en Binh Duong y Ba Ria–Vung Tau. Los funcionarios consideran que unas redes de distribución más amplias permitirán a los consumidores acceder a los productos de forma más conveniente y ayudarán a las empresas a ampliar sus ventas.

A medida que el consumo interno sigue desempeñando un papel importante en el crecimiento económico, aprovechar eficazmente los nuevos mercados minoristas será crucial para mantener un sólido impulso de crecimiento y acercar a Ciudad Ho Chi Minh a su objetivo de crecimiento de dos dígitos este año./.

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