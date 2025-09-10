Mercado de pasteles de luna en Ciudad Ho Chi Minh se anima antes del Festival del Medio Otoño

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – A un mes del Festival del Medio Otoño, el mercado de pasteles de luna en Ciudad Ho Chi Minh ya está activo y dinámico. Las principales marcas han lanzado nuevas colecciones con sabores innovadores, envases creativos y diseños que reflejan tradiciones culturales.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Desde el inicio del séptimo mes lunar, las empresas de confitería han presentado sus productos para esta temporada. Nguyen Thi Kim Ngan, subdirectora general de la Corporación de Alimentos Sun Do, dueña de la marca Sauvoure, indicó que la demanda ha crecido un 20 % respecto al año pasado, aunque aún no alcanza las expectativas.Para ajustarse a las preferencias actuales, Sun Do ha introducido pasteles de luna bajos en azúcar, con ingredientes naturales como semillas de loto, taro, café y té verde. La colección 2025 está inspirada en el Mercado Ben Thanh y está diseñada para funcionar tanto como set de regalo como objeto decorativo.Por otro lado, Huu Nghi Food JSC ha tenido buena recepción, beneficiándose de una mayor supervisión oficial que ha eliminado a productores no regulados. Nguyen Cong Anh, director de ventas en el sur, resaltó que los consumidores confían más en marcas consolidadas que priorizan la salud y seguridad, dejando de lado productos caseros de origen dudoso.Esta empresa ha diversificado su oferta con sabores clásicos y modernos, incluyendo variedades tipo mochi y rellenos de crema pastelera, para quienes buscan un regalo especial o simplemente disfrutar un capricho.Ante la alta demanda, los fabricantes están acumulando materias primas, reforzando campañas de marketing y ampliando su distribución en tiendas físicas y plataformas digitales. Los precios de los pasteles tradicionales van desde 70.000 a 200.000 dongs por unidad, mientras que los productos premium superan los 300.000 dongs. Las cajas de regalo varían entre 350.000 dongs y varios millones, según diseño, ingredientes y cantidad.Entre los productos de lujo, destacan pasteles con ingredientes premium como nido de pájaro o aleta de tiburón, que mantienen su atractivo entre los consumidores urbanos.Los pasteles caseros han casi desaparecido debido a las dificultades para cumplir requisitos fiscales y la desconfianza del público hacia productos sin trazabilidad.El Departamento de Seguridad Alimentaria local ha implementado inspecciones en tres fases: control de materias primas, distribución y ventas de liquidación post-festival, para evitar productos caducados en el mercado. La directora Pham Khanh Phong Lan advirtió que los vendedores en línea serán estrictamente monitoreados y sancionados si incumplen normas. Además, la ciudad lanzó un programa de “marca verde” para pasteles de luna responsables, que obliga a declarar calidad y origen, reduciendo productos de baja calidad. Nguyen Nguyen Phuong, subdirector de Industria y Comercio, confirmó que la mayoría de marcas importantes ya se han comprometido con esta iniciativa.Analistas destacan un cambio en 2025: el foco está en la calidad, la identidad cultural y la experiencia del cliente, con fusiones entre lo moderno y tradicional que atraen especialmente a jóvenes y compradores corporativos. Se espera un fuerte aumento en ventas antes del festival, una oportunidad para fortalecer marcas con productos seguros y culturalmente significativos./.