Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El mercado de flores de primavera Binh Dien 2026 se perfila como uno de los principales atractivos para las celebraciones del Tet (Año Nuevo Lunar) en Ciudad Ho Chi Minh.

Mercado de flores de primavera Binh Dien 2026: Un evento inolvidable para el Tet (Foto: VNA)

Desde el 8 hasta el 16 de febrero de 2026, el complejo comercial Binh Dien se transformará en un colorido espacio dedicado a la venta de flores y plantas, donde los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades culturales, de entretenimiento y compras para la temporada.

Una de las características que distingue al mercado de flores Binh Dien es su compromiso con los jardineros locales. Por 12 años consecutivos, el Grupo Comercial Sai Gon (SATRA) ha eximido a los productores de flores del pago por el alquiler de los puestos, una medida que apoya a los agricultores y facilita su participación en el evento. Esta iniciativa no solo favorece la economía local, sino que también contribuye a la preservación de las tradiciones culturales del Tet en el sur de Vietnam.

El evento contará con más de 282 puestos de venta distribuidos en 12.000 m² de espacio, donde se exhibirán cientos de variedades de flores y plantas típicas del Tet en la región. Este mercado no solo refleja la belleza de la temporada, sino también el espíritu vibrante de la primavera en el Delta del Mekong.

Además de su oferta floral, el mercado de flores de primavera Binh Dien presentará una serie de decoraciones temáticas, incluidas figuras de caballos -el animal símbolo del Tet 2026- y un área que recreará el paisaje "sobre el muelle y bajo el barco", típico de la cultura del Delta del Mekong. Estos elementos proporcionarán un entorno único y pintoresco para los visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro ideal para las familias.

En paralelo, se habilitarán zonas de juegos para niños con actividades tradicionales como la pintura y modelado, junto con pantallas interactivas para juegos educativos. Así, el mercado se consolida como un destino familiar para disfrutar y capturar momentos especiales.

Además de las flores, el mercado ofrecerá una variada programación de entretenimiento con conciertos en vivo todos los días. Artistas de renombre participarán en los espectáculos, aportando un toque cultural a la celebración.

En cuanto a las compras, el mercado contará con una amplia gama de productos esenciales para el Tet, como mariscos, frutas, alimentos secos y cestas de regalo. Los visitantes también podrán acceder a productos de marcas reconocidas, con opciones de alimentos y bebidas que garantizan la seguridad y calidad.

El mercado de flores Binh Dien no solo es un espacio comercial, sino también un lugar que promueve la interacción y el apoyo a los productores locales, impulsando la economía de la región.

Además, su carácter cultural y festivo lo convierte en un importante evento para la comunidad, donde los habitantes de Ciudad Ho Chi Minh y otras zonas cercanas pueden unirse para celebrar el Tet y preservar las tradiciones vietnamitas./.