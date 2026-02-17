Mensaje de felicitación del presidente de Vietnam en ocasión del Año Nuevo Lunar 2026

El presidente de Vietnam, Luong Cuong. Foto: Lam Khanh - VNA

Con ocasión del Año del Caballo 2026, en el sagrado instante de la medianoche que marca el paso del año viejo al año nuevo, el presidente de la República, Luong Cuong, en nombre de la dirección del Partido y del Estado, transmitió sus más sinceras felicitaciones y cálidos sentimientos a los compatriotas, camaradas y soldados de todo el país, así como a la comunidad vietnamita en el extranjero.



La Revista Ilustrada Vietnam presenta a los lectores el texto íntegro del mensaje:



Queridos compatriotas, camaradas y soldados de todo el país, así como la comunidad vietnamita en el extranjero,



La primavera del Año del Caballo ha llegado. En este momento de transición entre el año viejo y el año nuevo, envío a todos los compatriotas, camaradas y soldados de todo el país, así como a nuestra comunidad vietnamita en el extranjero, mis más afectuosos saludos y los mejores deseos de un Año Nuevo colmado de paz, salud y felicidad. Extiendo también al pueblo y a los amigos internacionales mis más cordiales felicitaciones, deseándoles un Año Nuevo de paz, bienestar y desarrollo compartido.



En el Año de la Serpiente 2025, nuestro país recorrió un camino marcado por numerosos acontecimientos de especial relevancia y alcanzó logros de los que podemos sentirnos profundamente orgullosos. No obstante, también fue un año en el que la nación afrontó múltiples dificultades y desafíos, en un contexto internacional y regional caracterizado por cambios rápidos, complejos e imprevisibles, así como por desastres naturales severos que ocasionaron graves pérdidas y dejaron dolor y sufrimiento entre nuestra población.



Con firme determinación y espíritu de autosuficiencia y resiliencia, todo el Partido, todo el pueblo y todo el Ejército permanecieron unidos, aunando esfuerzos y voluntades, promoviendo la gran unidad nacional y contando con el valioso apoyo de los amigos internacionales. Gracias a ello, se cumplieron plenamente los principales objetivos planteados, con resultados destacados: se preservaron firmemente la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, así como un entorno de paz; el crecimiento económico se situó entre los más altos del mundo, consolidando al país como nación de ingreso mediano alto; se reforzó el bienestar social; se mantuvieron la estabilidad política y social; se fortalecieron la defensa y la seguridad; se impulsaron las relaciones exteriores y la integración internacional; y la posición y el prestigio de Vietnam continuaron elevándose en el ámbito internacional, sentando bases sólidas para que el país avance hacia una nueva etapa de desarrollo.



Al entrar en el Año del Caballo 2026 - primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido Comunista -, con la ardiente tradición patriótica, el espíritu de unidad, la voluntad firme y la poderosa aspiración de superación, todo el Partido, todo el pueblo y todo el Ejército continuarán unidos, sumando fuerzas y voluntades, aprovechando todas las oportunidades y coyunturas favorables, superando todas las dificultades y desafíos, promoviendo con vigor el espíritu de confianza, autonomía, autosuficiencia, resiliencia y orgullo nacional; innovando sin cesar y actuando con determinación para hacer realidad con éxito el objetivo de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, fuerte, próspero, civilizado y feliz.



En la alegría de dar la bienvenida a la nueva primavera, reitero mis mejores deseos a los compatriotas, camaradas y soldados de todo el país, así como a la comunidad vietnamita en el extranjero, de nuevos logros y éxitos en el Año Nuevo; que nuestra nación y nuestro pueblo prosperen cada vez más y disfruten de una vida de bienestar, libertad y felicidad.



¡Saludos cordiales y victoria segura!