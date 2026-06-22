Mensaje de agradecimiento de la Agencia Vietnamita de Noticias

Hanoi (VNA) - Con motivo del 101.º aniversario del Día de la Prensa Revolucionaria de Vietnam (21 de junio de 1925 –2026), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) tuvo el honor de recibir hermosos arreglos florales, así como cálidos sentimientos y felicitaciones de los dirigentes del Partido y del Estado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, junto a directivos de la Agencia de Noticias de Vietnam (VNA) y los ganadores de los XX Premios Nacionales de Periodismo 2025. Foto: VNA



En nombre del Comité del Partido, la Dirección y todo el personal, reporteros, editores y trabajadores de la VNA, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los dirigentes del Partido y del Estado por su constante atención, apoyo y valioso afecto hacia la agencia nacional de noticias.



La VNA también agradece profundamente a los titulares de ministerios, organismos, organizaciones y entidades tanto del nivel central como local; a nuestros socios, colegas y al amplio público dentro y fuera del país por la confianza depositada, los sentimientos sinceros y las felicitaciones enviadas con motivo de esta significativa celebración.



La atención y el aliento brindados por los dirigentes, organismos, organizaciones y el público constituyen una gran fuente de motivación para que los periodistas y trabajadores de la VNA continúen esforzándose por cumplir con éxito la misión de la agencia nacional de noticias, órgano estratégico y confiable de información del Partido y del Estado; reflejar de manera veraz e integral la realidad del país; difundir los valores positivos; y fortalecer el patriotismo y la aspiración de un desarrollo próspero y feliz.



En el contexto de la transformación digital y de una integración internacional cada vez más profunda, la VNA seguirá promoviendo su gloriosa tradición, innovando de manera constante, elevando la calidad de la información y dominando las nuevas tecnologías.



Asimismo, continuará construyendo un equipo de periodistas con sólida firmeza política, ética profesional ejemplar, alta capacidad técnica y gran responsabilidad social, contribuyendo a la protección de la soberanía informativa nacional y aportando activamente a la construcción y defensa de la Patria, en correspondencia con la confianza y las expectativas del Partido, el Estado y el pueblo./.